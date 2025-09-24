Совет Федерации одобрил закон о параметрах размещения рекламы в космосе

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, позволяющий госкорпорации "Роскосмос" размещать рекламу на космических объектах. Эту инициативу в ноябре 2023 года внесла в парламент группа депутатов и сенаторов.

Закон наделяет корпорацию "Роскосмос" правом продвижения и проведения рекламных кампаний, включая установку и эксплуатацию наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры, а также размещение рекламы на космической технике.

Размещение рекламы без торгов на космических объектах, находящихся в федеральной собственности, допустимо только в случаях, прямо предусмотренных законодательством. В остальных случаях договоры должны заключаться через процедуру торгов. В ситуациях, когда продажа рекламы без торгов разрешена - размер и сроки платежей устанавливает правительство, а все поступления зачисляются в федеральный бюджет.

В пояснительной записке к документу отмечалось, что прибыль от рекламы в космосе предлагается делить пополам: половина будет направлена в федеральный бюджет в качестве неналоговых доходов, половина - на формирование специальных резервных фондов "Роскосмоса".

Среди заказчиков рекламы авторы принятого закона видят российские банки и страховые компании. "Госкорпорацией "Роскосмос" проведены исследования потенциального спроса на наружную рекламу на объектах космической инфраструктуры и рекламу на космической технике, по итогам которых подтверждена заинтересованность крупных российских банков и страховых компаний. Кроме того, организации изъявили желание принять участие в создании названий для космических кораблей и аппаратов, что также может стать дополнительным источником дохода", - говорилось в пояснительной записке к документу.

По оценке "Роскосмоса", потенциальный доход от реализации таких проектов может составить до 200 млн рублей ежегодно от размещения рекламы на космической технике и до 5 млн руб. ежегодно от установки или эксплуатации наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры.

Комитет по собственности Госдумы в своем заключении напоминал, что реклама в космосе традиционно является стабильным источником получения участниками космической деятельности дополнительных доходов.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.