РФ ждет роста доходов от утильсбора на транспорт в 2026 году в 1,5 раза

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Доходы федерального бюджета РФ от утилизационного сбора на транспорт в 2026 году должны вырасти на 46,7%, до 1,65 трлн руб. При этом по итогам 2025 года поступления средств от утильсбора в бюджет будут значительно ниже ранее запланированных из-за падения объемов выпуска и ввоза автомобилей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием пояснительной записки к проекту бюджета на следующую трехлетку.

Ожидается, что в 2026-2028 гг. в бюджет поступит в общей сложности 5,9 трлн руб. от утильсбора на транспорт, в том числе 4 трлн руб. - с локально произведенных машин и еще 1,9 трлн руб. - с импортированных. В частности, совокупные поступления в 2026 году планируются на уровне 1,65 трлн руб., в 2027 году - почти 2 трлн руб., в 2028 году - около 2,3 трлн руб. Из указанных объемов за соответствующие годы поступления от локально собранных машин составят почти 1,1 трлн руб., 1,4 трлн руб. и 1,6 трлн руб.

Рост прогноза доходов от утильсбора в ближайшую трехлетку, как отмечает источник со ссылкой на материалы к бюджету, обусловлен "действующей ежегодной индексацией ставок, а также прогнозируемым восстановлением объемов производства".

Проект бюджета на трехлетку 2025-27 гг. предполагал значительно более оптимистичный прогноз доходов от утильсбора в ближайшие годы.

Оценка доходов федерального бюджета РФ от утильсбора на транспорт в 2025г и 2026-28 гг., млрд руб. (в скобках приводятся прогнозные показатели за соответствующие периоды, которые публиковались год назад при подготовке бюджета 2025-27 гг.)

Доходы от утильсбора 2025г 2026г 2027г 2028г Общий объем поступлений 1123,2 (2011,5) 1647,5 (2451,6) 1997,3 (2716) 2294,6 - с произведенных в РФ 704,9 (871,5) 1086,5 (1202,8) 1364,3 (1451,5) 1592,9 - с импортированных в РФ 418,3 (1140) 561 (1248,8) 633 (1264,6) 701,7

Оценка доходов бюджета от утильсбора за 2025 год в течение года пересматривалась в сторону уменьшения на фоне падения объемов производства и импорта автомобилей и спецтехники из-за слабого рынка. Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с подготовленными Минфином поправками в действующий бюджет, прогноз поступлений средств от утильсбора в этом году был снижен до 1,1 трлн руб. - то есть, на 439,9 млрд руб. относительно объема в 1,6 трлн руб., который был заложен в документ по состоянию на конец июня. При этом оценка в 1,6 трлн руб. уже отражала существенное снижение прогноза по сравнению с ожиданиями годичной давности. Как отмечает источник, ссылаясь на поправки, снижение оценки поступлений утильсбора в текущем году связано с "более медленным восстановлением импорта и более низкими объемами производства, чем прогнозировалось".

Утилизационный сбор - введенный в 2012 году платеж, который единоразово уплачивается на каждый локально произведенный в РФ и каждый ввезенный в страну автомобиль. Размер платы определяется исходя из базовой ставки, умноженной на повышающий коэффициент, который зависит от вида транспорта, его массы, возраста и характеристик двигателя. Все автопроизводители, имевшие производство в РФ и подписанный с Минпромторгом специнвестконтракт (СПИК), до 2019 года получали от государства промсубсидии, которые фактически являлись компенсацией уплаченного ими утильсбора. Такой порядок продолжает действовать и сейчас, но с 2020 года компенсация сбора стала частично, а с 2022 года - полностью "привязана" к уровню локализации продукции, который оценивается в баллах правительственного постановления №719.