Arenadata прибрела разработчика платформы для совместных вычислений UBIC Technologies

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Аренадата" (Arenadata, занимается разработкой программного обеспечения в области хранения и анализа данных) приобрело 100% ООО "УБИК" (UBIC Technologies, является разработчиком платформы для безопасных совместных вычислений UBIC DataHub и отдельных продуктов на ее основе), сообщила Arenadata.

Сумму сделки компании не раскрывают. При этом отмечается, что 49% в УБИК, принадлежащих основателю компании (его имя не названо - ИФ), Arenadata приобрела путем обмена на свои привилегированные акции.

Группа также сообщила, что основатель УБИК, "обладающий инженерным и предпринимательским опытом, усилит команду топ-менеджмента" компании.

Сама UBIC Technologies войдет в состав группы Arenadata как отдельное юрлицо.

В 2024 году "Группа Аренадата" выпустила привилегированные акции типов "А", "Б", "В" и "Г", которые могут быть использованы как в рамках программы мотивации сотрудников, так и для конвертации долей миноритарных участников операционных компаний группы в акции "Группы Аренадата".

Осенью прошлого года "Группа Аренадата" уже конвертировала привилегированные акции типа "Б" (9,16 тысячи бумаг, 3,94% от уставного капитала) в обыкновенные акции, которые были использованы для обмена долями с миноритарными участниками ООО "Аренадата Софтвер" (основная операционная компания группы - по итогам 6 месяцев 2024 года ее вклад в консолидированную выручку группы составил 85%). В результате обмена "Группа Аренадата" увеличила свою долю в этой "дочке" до 95% с 92,95%. Также часть этих акций была использована для мотивации миноритарных участников и ключевого топ-менеджмента "Аренадата Софтвер".

В конце сентября - начале октября 2024 года группа провела IPO, в рамках которого владельцы компании продали 28 млн бумаг по цене 95 рублей за акцию. Общий размер IPO с учетом стабилизационного пакета составил 2,7 млрд рублей.

В конце прошлого года в результате реорганизации акционерами "Группы Аренадата" стали ЗПИФ "Аврора Капитал" с долей в 8,792% (находится под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал"), ЗПИФ "Турмалин Инвест" с долей в 15,807% (под управлением ООО "Баланс Эссет Менеджмент") и еще одна организация, информация о которой не раскрывается. В целом на тот момент основным акционерам компании принадлежало 79,41% акций, топ-менеджменту - 2,6%, free float составлял 17,99%.

В настоящее время в состав группы входит пять компаний: "Аренадата Софтвер", "Пикодата", "Клин Дейта", "ДатаКаталог" и "Тера Интегро".

UBIC Technologies была создана в 2011 году Виталием Саттаровым (занимает в компании дожность гендиректора) и Алексеем Ворониным. В разные годы компания привлекла финансирование со стороны Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) и "Российской венчурной компании" (РВК) на общую сумму около 200 млн рублей.

По итогам 2024 года выручка UBIC Technologies составила около 600 млн рублей, а чистая прибыль - 48 млн рублей.

Конечные бенефициары компании не раскрываются. По данным ЕГРЮЛ, на начало текущего года основными владельцами УБИК являлись комбинированные ЗПИФ "Нафид фонд" (49%), "Атрия - ААА" (24,3%), "Турмалин инвест" (12,67%) и "Аврора капитал" (7,14%).