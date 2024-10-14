Банк России зарегистрировал допвыпуски обыкновенных акций "Группы Аренадата"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Банк России зарегистрировал дополнительные выпуски обыкновенных акций ПАО "Группа Аренадата" (Arenadata, ранее "АДС Холдинг", занимается разработкой программного обеспечения в области хранения и анализа данных), сообщила пресс-служба ЦБ.

Эти выпуски предназначены для конвертации в них привилегированных акций "Аренадата" типов "А", "Б", "В" и "Г".

Сами привилегированные акции предназначены для использования в рамках программы мотивации сотрудников. В сентябре "Группа Аренадата" начала регистрацию выпуска привилегированных акций. Часть этих бумаг в размере 2,35% от целевого капитала планируется использовать для программы долгосрочной мотивации сотрудников. Конвертация этих привилегированных акций в обыкновенные может быть осуществлена после 1 января 2026 года в соотношении 1 к 1.

Еще 11,65% капитала в форме привилегированных акций предназначены для конвертации долей миноритарных участников операционных компаний группы в акции "Группы Аренадата".

"Данная операция обмена будет иметь экономически нейтральный характер, а дивидендный поток активов группы сможет быть консолидирован на уровне головной компании, - говорилось в сообщении компании. - В случае принятия решения о конвертации долей миноритарные участники возьмут на себя не менее строгие обязательства, чем у продающих акционеров, по ограничению на отчуждение акций с момента их получения".

В конце сентября - начале октября "Группа Аренадата" провела IPO, в рамках которого владельцы компании продали 28 млн бумаг (включая 2,8 млн бумаг, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после их начала) по цене 95 рублей за акцию. Общий размер IPO с учетом стабилизационного пакета составил 2,7 млрд рублей, что соответствует рыночной капитализации бизнеса группы в 19 млрд рублей. По итогам IPO и до завершения стабилизационного периода free-float составит 14% капитала.

Ранее Arenadata сообщала, что ее консолидированная выручка по МСФО выросла в 2023 году на 58%, до 4 млрд рублей. OIBDA компании по итогам года увеличилась на 84%, до 1,7 млрд рублей, рентабельность по OIBDA составила 42% (рост на 6 процентных пунктов). Чистая прибыль группы за 2023 год выросла до 1,5 млрд рублей, что на 50% больше показателя 2022 года.

По итогам I полугодия 2024 года выручка компании выросла в 2,2 раза, до 2,3 млрд рублей, OIBDA составила 601 млн рублей, чистая прибыль - 608 млн рублей.

В соответствии с дивидендной политикой "Аренадаты", на выплаты компания планирует направлять не менее 50% скорректированной чистой прибыли.

В настоящее время в состав группы входит семь компаний: "Аренадата Софтвер", "Ридус Дата", "Пикодата", "Клин Дейта", "ДатаКаталог", ЦОА и "Тера Интегро". Основными акционерами "Группы Аренадата" являются АО "ГС-инвест" (73,67%) и ООО "ТС-центр" (26,33%), являющееся структурой IT-холдинга Т1.