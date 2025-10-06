Монголия может начать закупать бензин у Китая из-за запрета экспорта из России

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Власти Монголии и Китая обсуждают возможность начала торговли нефтепродуктами, в частности бензином, сообщают монгольские СМИ со ссылкой на министра промышленности и природных ресурсов Монголии Гонгорына Дамдинняма.

По его словам, сейчас складывается неблагоприятная ситуация на топливном рынке России, что заставляет власти искать новые пути бесперебойного импорта нефтепродуктов.

"Россия обещала продолжить бесперебойные поставки топлива. Однако китайская сторона предложила проводить регулярные переговоры о закупках, и они могли бы поставлять достаточное количество", - сказал Дамдинням.

Конкретные шаги по данному вопросу будут представлены на ближайшем заседании правительства.

"План действий правительства Монголии ставит цель поддерживать запасы топлива на 3-6 месяцев. Для этого необходимо финансирование в размере $2 млрд. Кроме того, в связи со строительством нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) необходимы резервные танкеры", - отметил министр.

В России в 2025 году с целью стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке действует и регулярно продляется запрет на экспорт автомобильного бензина. Последний раз запрет был продлен в конце сентября сроком по 31 декабря 2025 года включительно. Мера касается всех экспортеров, включая непосредственных производителей. До этого производителям было запрещено экспортировать бензин до конца сентября, а непроизводителям - до конца октября.

Основным поставщиком нефтепродуктов (95% - ИФ) в Монголию является Россия. Сейчас в Монголии ряд частных компаний реализует проекты по разработке нефтегазовых месторождений с целью насыщения внутреннего топливного рынка и снижения зависимости от импорта.

Так, например, в конце сентября австралийская Jade Gas Holdings Ltd, эксплуатирующая метаноугольное месторождение Улаан-Нуур в пустыне Гоби, заключила первый пятилетний контракт на продажу газа с монгольской UB Metan LLC - единственным местным импортером СПГ в Монголии, который до этого закупал газ только у России.

Кроме того, сообщалось, что Монголия и Индия в настоящее время реализуют совместный проект по строительству первого НПЗ в Монголии мощностью 1,5 млн тонн нефтепродуктов в год на юго-востоке страны. Работы ведутся с 2018 года, ввести первую очередь НПЗ планируется в 2026 году, а вывести завод на проектную мощность - в 2028 году. Инвестором и генподрядчиком выступает Индия - $1,7 млрд на проект были выделены Экспортно-импортным банком Индии, а строительство ведет Engineers India Ltd.

Ввод НПЗ в эксплуатацию позволит выпускать более 300 тысяч тонн бензина и 800 тыяч. тонн дизтоплива в год, что обеспечит 55% внутреннего потребления нефтепродуктов в Монголии, а также позволит на 50% снизить расходы страны на импорт топлива - в первую очередь из России.