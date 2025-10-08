Поиск

Аэропорты США задерживают рейсы из-за шатдауна

Аэропорты США задерживают рейсы из-за шатдауна
Фото: Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В аэропортах США 8 октября задержаны сотни авиарейсов в среду в связи с нехваткой персонала из-за приостановки работы правительства (шатдауна), свидетельствуют данные портала Flightaware.

8 октября проблемы возникли у пассажиров уже 861 рейса. Кроме того, около 30 рейсов отменены.

7 октября в США не вылетели вовремя почти 4 тысячи авиарейсов.

В Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) ранее сообщили, что столкнулись с нехваткой сотрудников в аэропортах таких крупных городов, как Бостон, Даллас, Чикаго, Филадельфия, а также в диспетчерских авиацентрах в Атланте, Хьюстоне и других городах.

Министр транспорта США Шон Даффи 6 октября заявил, что из-за проблем с финансированием наблюдается увеличение числа сотрудников воздушных гаваней, которые берут больничные и не выходят на работу.

1 октября с 00:00 часов по восточному времени США (07:00 по Москве) американские правительственные учреждения приостановили работу, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности.

Ранее президент Дональд Трамп назвал шатдаун "беспрецедентной возможностью" для сокращения штатов агентств и сообщил, что намерен обсудить с директором Управления административно-бюджетной политики Белого дома Расселом Воутом, "какое из многочисленных агентств демократов" следует сократить.

Дональд Трамп Конгресс США FAA Шон Даффи Минтранс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Думе предупредили о рисках срыва поступлений доходов от утильсбора в федеральный бюджет

В Думе предупредили о рисках срыва поступлений доходов от утильсбора в федеральный бюджет

Минэнерго и ФАС не допустят необоснованный рост цен на белгородских и курских АЗС

Санкции США против сербской NIS отложены еще на неделю

Ozon банк запустит выдачу дебетовых карт через свои банкоматы

Саудовская Аравия может привлечь кредит размером до $10 млрд

Сбер будет стремиться выплатить дивиденды за 2025 год в 50% прибыли

JPMorgan ждет роста мирового спроса на доллары США на $1,4 трлн из-за стейблкойнов

JPMorgan ждет роста мирового спроса на доллары США на $1,4 трлн из-за стейблкойнов

"СПБ биржа" технически готова запустить торги криптовалютой

"СПБ биржа" технически готова запустить торги криптовалютой

Золото продолжает дорожать, превысило $4060 за унцию

Суд прекратил дело о банкротстве бывшего кондитера Андрея Коркунова

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7321 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20253 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2421 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });