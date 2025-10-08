Аэропорты США задерживают рейсы из-за шатдауна

Фото: Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В аэропортах США 8 октября задержаны сотни авиарейсов в среду в связи с нехваткой персонала из-за приостановки работы правительства (шатдауна), свидетельствуют данные портала Flightaware.

8 октября проблемы возникли у пассажиров уже 861 рейса. Кроме того, около 30 рейсов отменены.

7 октября в США не вылетели вовремя почти 4 тысячи авиарейсов.

В Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) ранее сообщили, что столкнулись с нехваткой сотрудников в аэропортах таких крупных городов, как Бостон, Даллас, Чикаго, Филадельфия, а также в диспетчерских авиацентрах в Атланте, Хьюстоне и других городах.

Министр транспорта США Шон Даффи 6 октября заявил, что из-за проблем с финансированием наблюдается увеличение числа сотрудников воздушных гаваней, которые берут больничные и не выходят на работу.

1 октября с 00:00 часов по восточному времени США (07:00 по Москве) американские правительственные учреждения приостановили работу, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности.

Ранее президент Дональд Трамп назвал шатдаун "беспрецедентной возможностью" для сокращения штатов агентств и сообщил, что намерен обсудить с директором Управления административно-бюджетной политики Белого дома Расселом Воутом, "какое из многочисленных агентств демократов" следует сократить.