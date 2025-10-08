Частный акционер остался во главе совета директоров "Петербургского нефтетерминала"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Акционеры АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) на внеочередном собрании избрали новый совет директоров компании, сообщил телеграм-канал ПНТ.

В него, в частности, вошли собственник 45% акций терминала Елена Васильева и его генеральный директор Владимир Грызлов, который сохранил свои полномочия. В составе СД больше нет Михаила и Евгения Скигиных - совладельцев кипрской "Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед".

Компания отмечает, что собрание прошло по требованию Росимущества.

Позднее Васильева решением совета директоров была переизбрана председателем совета.

В октябре 2024 года ПНТ подал иск к акционерам - Васильевой и "Туджунге". В нем истец просил признать незаконным проведение собрания акционеров ПНТ, на котором было принято решение о прекращении полномочий генерального директора Грызлова. Суд тогда смену гендиректора приостановил.

В апреле 2025 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии 4538 акций (50%) ПНТ, владельцем которых выступала "Туджунга", а также 5% ранее восстановленных акций. В июле Тринадцатый арбитражный апелляционный суд вернул кипрской компании 2807 акций (27,8% уставного капитала) ПНТ. Однако в начале октября арбитражный суд Северо-Западного округа решение апелляционной инстанции о возвращении "Туджунге" акций ПНТ отменил.

Бенефициарами "Туджунги" на 2022 год были Михаил Скигин, который ранее возглавлял совет директоров ПНТ, а также Евгений и Полина Скигины.

В октябре 2024 года ПНТ заявил о попытке "Туджунги Энтерпрайзиз" установить полный контроль над терминалом путем рейдерского захвата. По данным компании, "лица, стоящие за иностранным акционером терминала", добились возбуждения в Москве уголовных дел и вынесения незаконных судебных актов, которые блокируют Васильевой возможность голосования акциями предприятия.

"Туджунга Энтерпрайзиз" называла данную информацию ПНТ "не соответствующей действительности".

В мае 2022 года в рамках деофшоризации "Мобалко Холдинг Лимитед" (Кипр) передал долю в 50% ПНТ своему бенефициару - Сергею Васильеву. Затем, в связи с личными обстоятельствами, Васильев в декабре 2022 года передал долю в ПНТ своей супруге Елене Васильевой.

"Петербургский нефтяной терминал" - стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербург, специализируется на перевалке нефтепродуктов, основана в 1995 году. На территории ПНТ расположены 37 резервуаров для хранения светлых и темных нефтепродуктов. Пропускная способность терминала - 10 млн тонн в год.