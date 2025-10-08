Поиск

"Физики" в сентябре увеличили нетто-покупки акций до максимума с февраля 2022 года

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В сентябре нетто-покупки розничных инвесторов на российском рынке акций достигли максимума с февраля 2022 года в 43,1 млрд рублей, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России.

В августе объем их покупок составлял 5,7 млрд рублей, в июле - 15,2 млрд рублей, в июне - 7,8 млрд рублей, в мае - 26,1 млрд рублей, в апреле - 22,7 млрд рублей, в марте - 36,2 млрд рублей.

В сентябре спрос на российские акции наблюдался и со стороны системно значимых кредитных организаций, которые купили бумаги на 18,9 млрд рублей.

Крупнейшими нетто-продавцами в сентябре остались НФО в рамках доверительного управления и управления собственными средствами, реализовавшие акции на 29,8 млрд и 17,6 млрд рублей соответственно (в августе объем продаж со стороны НФО в рамках управления собственными средствами составлял 9,8 млрд рублей, а в рамках доверительного управления НФО были покупателями акций на 2,4 млрд). Помимо них, продажи в сентябре совершали прочие банки (на 7,5 млрд рублей), в то время как с начала лета они были нетто-покупателями (в среднем по 4,9 млрд рублей в месяц).

Среднедневной объем торгов акциями сократился до 87 млрд рублей со 112 млрд в августе. Средняя доля физлиц в торгах в сентябре составила 69,6%, в то время как в среднем за последний год - 75,8%.

Среднедневные объемы торгов в выходные дни на "Московской бирже" в сентябре сократились более чем вдвое - до 4,3 млрд с 8,9 млрд рублей в августе, став минимальными с момента введения сессии выходного дня в марте 2025 года. Объем торгов в выходные дни на "СПБ бирже" в среднем в сентябре также сократился по сравнению с предыдущим месяцем - с 1,2 млрд до 0,5 млрд рублей.

