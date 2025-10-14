Brent подешевела до $62,12 за баррель

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в минусе вечером во вторник, хотя и отступили от внутридневных минимумов. Инвесторы оценивают последствия обострения напряженности в отношениях Китая и США, а также новые прогнозы Международного энергетического агентства.

К 17:24 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,2 (1,9%) до $62,12 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,1 (1,85%), до $58,39 за баррель.

Ранее на торгах Brent дешевела до $61,5 за баррель, WTI - до $57,68 за баррель. Обе марки обновили минимумы за пять месяцев после того, как Китай ввел санкции в отношении пяти американских "дочек" южнокорейского судостроительного гиганта Hanwha Ocean Co.

Министерство торговли КНР сообщило, что организациям и частным лицам запрещено осуществлять сделки или каким-то образом сотрудничать с этими подразделениями. Минторг также заявил, что может принять новые меры в ответ на ограничения, вводимые США в отношении морской отрасли страны.

Эти новости разрушили надежды инвесторов на нормализацию американо-китайских отношений после смягчения риторики американского президента Дональда Трампа на выходных.

В пятницу Трамп пригрозил значительно повысить импортные пошлины на китайские товары в ответ на ужесточение Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов, что вызвало обвал котировок на рынках. Впоследствии американский президент несколько смягчил свою позицию.

МЭА понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году до 710 тысяч баррелей в сутки с ожидавшихся месяцем ранее 737 тысяч б/с. Прогноз на 2026 год был немного повышен - до 699 тысяч б/с с 698 тысяч б/с. При этом оценка роста предложения в текущем году увеличена до 3 млн б/с с 2,7 млн б/с, в следующем - до 2,4 млн б/с с 2,1 млн б/с.