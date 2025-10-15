Поиск

Новак заявил о наличии потенциала для наращивания добычи нефти

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Россия не планирует предоставлять новый график компенсаций в секретариат ОПЕК+, у страны есть потенциал для наращивания добычи нефти, несмотря на то, что в сентябре она была ниже установленной квоты, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак на полях Российской энергетической недели (РЭН-2025).

"Во-первых, мы компенсируем часть перевыполнения, которое было накоплено с начала 2024 года. Это один из факторов. Второе, что мы наращиваем (добычу). Процесс не такой быстрый, как предполагается, поскольку и сокращение, и повышение добычи это инерционный процесс", - сказал Новак.

Он отметил, что страна продолжит работа по действующему графику компенсаций, который предусматривает сокращение по 34 тыс. б/с ежемесячно до конца 2025 года. "Мы не планируем его пересматривать", - подчеркнул вице-премьер.

Новак заявил, что у России есть потенциал для наращивания добычи, однако не привел конкретных целевых показателей.

Говоря о текущих ценах на нефть вице-премьер отметил, что они "отражают существующий баланс".

По данным ОПЕК, добыча нефти в России в сентябре составила 9,321 млн б/с, что на 94 тысячи б/с ниже установленной квоты. В августе отставание от плана было 86 тысяч б/с при добыче в 9,173 млн б/с.

ОПЕК Александр Новак
Новости

Индексы S&P 500 и Nasdaq во вторник снизились, Dow Jones вырос

Банки топ-10 в начале октября немного снизили только максимальные ставки по вкладам на сроки до полугода

Рынок акций РФ обновил минимум индекса МосБиржи с декабря на фоне снижения нефти и укрепления рубля

МВФ вновь снизил прогноз роста ВВП РФ на 2025 год - до 0,6%

Минпромторг ожидает, что продажи на авторынке РФ в 2025 г. составят 1,3-1,4 млн штук

