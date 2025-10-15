Новак заявил о наличии потенциала для наращивания добычи нефти

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Россия не планирует предоставлять новый график компенсаций в секретариат ОПЕК+, у страны есть потенциал для наращивания добычи нефти, несмотря на то, что в сентябре она была ниже установленной квоты, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак на полях Российской энергетической недели (РЭН-2025).

"Во-первых, мы компенсируем часть перевыполнения, которое было накоплено с начала 2024 года. Это один из факторов. Второе, что мы наращиваем (добычу). Процесс не такой быстрый, как предполагается, поскольку и сокращение, и повышение добычи это инерционный процесс", - сказал Новак.

Он отметил, что страна продолжит работа по действующему графику компенсаций, который предусматривает сокращение по 34 тыс. б/с ежемесячно до конца 2025 года. "Мы не планируем его пересматривать", - подчеркнул вице-премьер.

Новак заявил, что у России есть потенциал для наращивания добычи, однако не привел конкретных целевых показателей.

Говоря о текущих ценах на нефть вице-премьер отметил, что они "отражают существующий баланс".

По данным ОПЕК, добыча нефти в России в сентябре составила 9,321 млн б/с, что на 94 тысячи б/с ниже установленной квоты. В августе отставание от плана было 86 тысяч б/с при добыче в 9,173 млн б/с.