Девелопер "АПРИ" за 9 месяцев сократил продажи на 15%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Объем продаж по зарегистрированным договорам девелопера "АПРИ" за 9 месяцев 2025 года с учетом коммерческой недвижимости составил 11,44 млрд рублей против 13,45 млрд рублей годом ранее, сообщила компания.

Таким образом, продажи в денежном выражении сократились на 15%.

В физическом выражении с учетом коммерческой недвижимости объем продаж по зарегистрированным договорам за 9 месяцев равнялся 77,53 тысячи против 115,3 тысячи кв. метров годом ранее (снижение на 32,8%).

Продажи в третьем квартале 2025 года к уровню аналогичного периода 2024 года выросли на 3% в метрах и на 30% в денежном выражении, "что позволяет прогнозировать объем продаж жилых помещений в 2025 году выше 2024 года".

Продажи жилой недвижимости за 9 месяцев 2025 года в годовом измерении почти не изменились, составив 74 325 кв. метров против 74 176 кв. метров соответственно (рост на 0,2%).

"Средняя цена квадратного метра в отчетном периоде, составила 147 тысяч рублей, что на 26,7% выше, чем за аналогичный период 2024 года (116 тысяч рублей). Рост цен обусловлен политикой компании по продажам недвижимости в высокой степени готовности, которая оправдывает среднюю стоимость долга компании 23%", - говорится в сообщении.

Объем текущего строительства в отчетный период составил 361,9 тысячи кв. метров против 364,82 тысячи кв. метров годом ранее (снижение на 0,8%).

Группа компаний "АПРИ" с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости, в портфеле ГК насчитывается 14 проектов, два из них реализованы.

По данным "ЕРЗ.РФ" на 30 июня, "АПРИ" занимала второе место в Челябинской области по объему текущего строительства жилой недвижимости с 9,53%-й долей рынка, в Свердловской области компания занимает 21 место по объему текущего строительства.

ПАО "АПРИ" летом 2024 года провело IPO и привлекло 880 млн рублей. Вся компания была оценена в 10,8 млрд рублей. По данным девелопера, 89,7% его акций находится в собственности ООО "ОК-Финанс", еще 10,3% акций - в свободном обращении. Крупнейшим акционером "ОК-Финанс" является Тимофей Карабинцев, которому принадлежит 38,7% ООО.

АПРИ Челябинская область Свердловская область Тимофей Карабинцев ОК-Финанс
