Индия в октябре наращивает импорт нефти из России после снижения в III квартале

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Индия в первой половине октября наращивает импорт нефти из России, после трехмесячного спада поставок, сообщает Press Trust of India (PTI) со ссылкой на данные отслеживания судов.

Отмечается, что индийские нефтеперерабатывающие заводы работают на полную мощность для удовлетворения растущего спроса в праздничный сезон.

Times of India Business Desk со ссылкой на предварительные данные Kpler сообщает, что импорт нефти из России в октябре составил около 1,8 млн б/с, что примерно на 250 тысяч б/с больше, чем в сентябре. Ранее импорт российской нефти снизился с более чем 2 млн б/с в июне до 1,6 млн б/с в сентябре.

Поставки нефти марки Urals и других российских сортов в Индию набирают обороты. Этот рост обусловлен возобновлением скидок на фоне снижения спроса на западных рынках и большей гибкости в организации поставок, отмечает Times of India Business Desk.

Эти данные появились до заявления президента США Дональда Трампа о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить импорт российской нефти. Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал затем заявил, что ему ничего не известно о подобном разговоре.

Индийские НПЗ также подтвердили изданию, что не получали никаких распоряжений правительства о прекращении импорта российской нефти. Times of India Business Desk приводит мнение ведущего аналитика Kpler Сумита Ритолии, что падение импорта в июле-сентябре было обусловлено скорее сезонными факторами, в частности, увеличением объёмов технического обслуживания на государственных НПЗ, а не тарифными проблемами.

По его словам, несмотря на стремление к диверсификации, контракты на российскую нефть обычно заключаются за 6-10 недель до её поставки, что затрудняет резкий переход на другую нефть. Вместо этого индийские НПЗ постепенно расширяют источники поставок, чтобы обеспечить энергетическую безопасность, бесперебойность и гибкость. Индийские НПЗ могут перерабатывать различные сорта нефти, так что уход от российского сырья технически возможен, но он будет сложным, дорогостоящим и рискованным. Замещение потребует быстрого масштабирования поставок от нескольких поставщиков с более высокими издержками, что может привести к инфляции, политическим потрясениям и снижению рентабельности НПЗ, рассуждает Ритолия.

Россия - бессменный лидер поставок нефти в Индию с июня 2022 года. На данный момент официальная импортная статистика этой страны доступна только до июля 2025 года. Тогда доля российской нефти (бессменный с июня 2022 года лидер поставок) в индийском импорте снизилась до 31,4% (с 33,5% в июне-2025) - поставлено 7,18 млн тонн при общем объеме 22,86 млн тонн.

В начале августа Трамп ввел в отношении Индии вторичные санкции - пошлины в размере 25% за импорт российской нефти. До этого в рамках общего пересмотра торговых соглашений на товары из Индии были введены тарифы в размере 25%. Таким образом, совокупная тарифная ставка для Индии составила 50%.