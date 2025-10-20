"Софтлайн" завершил обмен ГДР Noventiq на свои акции

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Софтлайн" в результате третьего, финального этапа обмена ГДР Noventiq на свои акции нарастило free float на 2,1 п.п. - до примерно 25%, сообщила компания.

"Участники третьего этапа обмена получили свыше 8,5 млн бонусных акций (предоставляемых в дополнение к полученным в рамках первого этапа обмена - ИФ) ПАО "Софтлайн" через биржевой и внебиржевой способы реализации", - говорится в сообщении.

ПАО "Софтлайн" было частью глобальной группы Softline Holding PLC, которая летом 2022 года разделила бизнес на российский и международный. В результате российский бизнес с холдинговой компанией ПАО "Софтлайн" стал независимым от международного периметра, а международный бизнес продолжил работу под брендом Noventiq.

В 2023 году Noventiq провел делистинг с LSE и "Мосбиржи". Держателям ГДР Noventiq, которые обращались на "Московской бирже", было предложено обменять их на акции "Софтлайна".

Программа обмена началась летом 2023 года и состояла из 4 этапов (основного, дополнительного, второго и третьего).

По условиям обмена, на первом этапе инвесторы получили на каждую ГДР Noventiq одну акцию "Софтлайна". Через год, если на счету у инвестора осталось не меньше акций, чем он получил в рамках первого этапа, он получает еще одну акцию "Софтлайна" в расчёте на каждую обменянную ГДР. Через 2 года после завершения первого этапа инвестор получил еще одну акцию "Софтлайна" в расчёте на каждую обменянную ГДР, если количество акций российской компании на счету инвестора не сократилось по сравнению с тем, что было получено в рамках первого этапа.