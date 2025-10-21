Монголия договаривается об удвоении закупок бензина в Китае

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Власти Монголии ведут переговоры с китайскими компаниями о двукратном увеличении объемов импорта бензина, сообщают монгольские СМИ со ссылкой на министра промышленности и природных ресурсов страны Гонгорына Дамдинняма.

"Министерство промышленности и минеральных ресурсов тесно сотрудничает с компаниями-импортерами для решения трудностей, связанных с поставками топлива. (...) Наши внутренние поставки колеблются в зависимости от внутренней ситуации в соседних странах. Хотя в октябре импортные заказы на бензин Аи-92 из России были выполнены на уровне ненамного ниже, чем в предыдущие годы, а также были сделаны более крупные поставки из Китая, трудности полностью не исчезли", - сказал он.

По словам министра, рабочая группа, сформированная МИДом и предприятиями ТЭК, отправилась в Пекин, где намерена достичь договоренностей с китайскими экспортными компаниями об увеличении вдвое закупок бензина Аи-92 стандарта евро-5.

"Потребление растет с каждым годом, что оказывает давление на отрасль в нашей стране, возможности хранения (нефтепродуктов - ИФ) в которой ограничены. (...) Мы оперативно достигнем соглашения с китайской стороной по поставкам", - отметил чиновник.

Накануне Дамдинням комментировал журналистам складывающуюся в последнее время ситуацию с дефицитом бензина на городских АЗС. По его словам, проблема временная и связана, в частности, с нехваткой в стране складов и резервуаров для горюче-смазочных материалов (ГСМ): часть импортируемых нефтепродуктов попросту некуда отгружать.

Для того, чтобы избежать дефицита топлива на АЗС на фоне растущего спроса (20% в год - ИФ) Монголии необходимо $1,5 млрд на строительство новых складов для ГСМ. В случае принятия проекта государственного бюджета на 2026 год в текущей редакции, новые склады могут быть построены в течение 1-1,5 года.

Ранее Дамдинням говорил, что инициатива начать закупать бензин у Китая продиктована введенным в России запретом на его экспорт. По словам министра, Россия, несмотря на неблагоприятную ситуацию на топливном рынке, обещала продолжить бесперебойные поставки топлива, однако китайская сторона предложила проводить регулярные переговоры о закупках, поставляя достаточное количество нефтепродуктов.

В России в 2025 году с целью стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке действует и регулярно продлевается запрет на экспорт автомобильного бензина. Последний раз запрет был продлен в конце сентября сроком по 31 декабря 2025 года включительно. Мера касается всех экспортеров, включая непосредственных производителей. До этого производителям было запрещено экспортировать бензин до конца сентября, а непроизводителям - до конца октября.

Основным поставщиком нефтепродуктов (95% - ИФ) в Монголию является Россия. Сейчас в Монголии ряд частных компаний реализует проекты по разработке нефтегазовых месторождений с целью насыщения внутреннего топливного рынка и снижения зависимости от импорта.

Так, например, в конце сентября австралийская Jade Gas Holdings Ltd, эксплуатирующая метаноугольное месторождение Улаан-Нуур в пустыне Гоби, заключила первый пятилетний контракт на продажу газа с монгольской UB Metan LLC - единственным местным импортером СПГ в Монголии, который до этого закупал газ только у России.

Кроме того, сообщалось, что Монголия и Индия реализуют совместный проект по строительству первого НПЗ в Монголии мощностью 1,5 млн тонн нефтепродуктов в год на юго-востоке страны. Работы ведутся с 2018 года, ввести первую очередь НПЗ планируется в 2026 году, а вывести завод на проектную мощность - в 2028 году. Инвестором и генподрядчиком выступает Индия - $1,7 млрд на проект были выделены Экспортно-импортным банком Индии, а строительство ведет Engineers India Ltd.

Ввод НПЗ в эксплуатацию позволит выпускать более 300 тыс. тонн бензина и 800 тыс. тонн дизтоплива в год, что обеспечит 55% внутреннего потребления нефтепродуктов в Монголии, а также позволит на 50% снизить расходы страны на импорт топлива - в первую очередь из России.