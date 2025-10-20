Поиск

В Крыму увеличили лимит на продажу топлива на АЗС до 30 литров на человека

В Крыму увеличили лимит на продажу топлива на АЗС до 30 литров на человека
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Власти Крыма с понедельника увеличивают лимит на продажу топлива на АЗС на территории республики с 20 до 30 литров на человека, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"С 20 октября на территории Республики Крым будут работать 130 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже. При этом норматив увеличится до 30 литров в одни руки в сутки", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Дефицит бензина на АЗС в Крыму наблюдается с середины августа, особенно он усилился в сентябре - на многих АЗС не было бензина марок Аи-92 и Аи-95. С 1 октября власти ввели лимит на отпускаемое топливо в 20 литров на человека, при этом сообщили, что на месяц вводится ограничение на его цену: дизельное - не дороже 75 рублей за литр, Аи-92 - не дороже 70 рублей за литр, Аи-95 - максимум 76 рублей за литр.

3 октября республиканские власти сообщили, что дефицит топлива на заправках будет поступательно уменьшаться в течение октября, а к концу месяца планируется полностью покрыть потребности региона в светлых нефтепродуктах. В частности, до 10 октября топливо можно было приобрести в среднем на 70 АЗС на территории Крыма, с 10 октября их число возросло до около 90. В воскресенье, по данным премьер-министра региона Юрия Гоцанюка, топливо отпускалось на 93 заправках.

Крым Сергей Аксенов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число отравившихся продукцией сетевого магазина в Бурятии выросло до 89 человек

Самолет AZAL выкатился за пределы ВПП после экстренной посадки в Пулково

Возвращающийся в Пулково Airbus A320 AZAL подал сигнал бедствия

Вылетевший в Баку пассажирский самолет возвращается Пулково из-за проблем с шасси

Что произошло за день: воскресенье, 19 октября

Арестованный в Баку исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" освобожден

Часть города Березники в Пермском крае осталась без света и воды из-за пожара

Минцифры опровергло сообщения об утечке данных пользователей Max

В Крыму создадут государственный природный заповедник "Мыс Мартьян"

В Крыму создадут государственный природный заповедник "Мыс Мартьян"
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2467 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7389 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });