В Крыму увеличили лимит на продажу топлива на АЗС до 30 литров на человека

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Власти Крыма с понедельника увеличивают лимит на продажу топлива на АЗС на территории республики с 20 до 30 литров на человека, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"С 20 октября на территории Республики Крым будут работать 130 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже. При этом норматив увеличится до 30 литров в одни руки в сутки", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Дефицит бензина на АЗС в Крыму наблюдается с середины августа, особенно он усилился в сентябре - на многих АЗС не было бензина марок Аи-92 и Аи-95. С 1 октября власти ввели лимит на отпускаемое топливо в 20 литров на человека, при этом сообщили, что на месяц вводится ограничение на его цену: дизельное - не дороже 75 рублей за литр, Аи-92 - не дороже 70 рублей за литр, Аи-95 - максимум 76 рублей за литр.

3 октября республиканские власти сообщили, что дефицит топлива на заправках будет поступательно уменьшаться в течение октября, а к концу месяца планируется полностью покрыть потребности региона в светлых нефтепродуктах. В частности, до 10 октября топливо можно было приобрести в среднем на 70 АЗС на территории Крыма, с 10 октября их число возросло до около 90. В воскресенье, по данным премьер-министра региона Юрия Гоцанюка, топливо отпускалось на 93 заправках.