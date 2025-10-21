Поиск

Девелопер "Эталон" рассчитывает провести SPO в ноябре

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Девелоперская группа "Эталон" (юрлицо - МКПАО "Эталон Груп") рассчитывает провести SPO в ноябре 2025 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"В настоящее время необходимо зарегистрировать проспект эмиссии и осуществить техническую готовность проспекта, а также получить разрешение антимонопольных органов. При условии, что компания уложится в регламентный срок, сделка может стартовать в 20-х числах ноября. Если же требуемых разрешений получено не будет, то сделка может быть перенесена на начало 2026 года", - сказали в компании.

Акционеры группы в сентябре утвердили размещение до 400 млн дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке на "Московской бирже" по номинальной цене 0,006 рубля за каждую. Цена размещения будет определена позднее, исходя из рыночной стоимости "после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций и не позднее начала размещения акций".

Привлеченные в ходе SPO cредства планируется направить на финансирование приобретения АО "Бизнес-Недвижимость" у АФК "Система". В периметр сделки вошли 42 земельных участка в Москве и Петербурге. Отмечалось, что все привлеченные в ходе SPO средства поступят в компанию (100% cash-in).

Группа "Эталон" фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Согласно консолидированной финансовой отчетности группы за 2024 год, крупнейшим акционером группы на конец прошлого года являлась АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент "Эталона", free float - 35,2%.

Головная компания девелопера - Etalon Group PLC, базировавшаяся на Кипре, в июле стала резидентом САР в Калининграде, зарегистрировав МКПАО "Эталон Груп".

