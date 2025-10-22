Производители продовольствия в России в сентябре снизили цены на 0,1%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Производители пищевой продукции в сентябре по сравнению с августом снизили цены на свою продукцию на 0,1%, сообщил Росстат.

Снижение отмечено впервые после июня. В июле и августе цены выросли на 0,1% и 0,7% соответственно. В июне по сравнению с маем отмечалось снижение на 0,4%. В мае рост по сравнению с апрелем составлял 0,7%, в апреле по сравнению с мартом - 0,1%, в марте - 0,3%, в феврале - 1%, в январе - 1,3%.

В годовом выражении в сентябре цены выросли на 9,2%, с начала года - на 3,7%.

Цены производителей напитков за сентябрь не изменились. В августе по сравнению с июлем рост составлял 0,1%, в июле - 0,3%, в июне по сравнению с маем цены не изменились, в мае по сравнению с апрелем повысились на 0,5%, в апреле - на 2,2%.

В годовом выражении цены на напитки в сентябре выросли на 13,3%, с начала года - на 9,7%.

В 2024 году производители пищевых продуктов повысили цены на 11,3% против 2% в 2023 году, напитков - на 11,2% против 7% соответственно.