США дали месяц на сворачивание операций с "Роснефтью" и "ЛУКОЙЛом"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) в связи с введением санкций против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" выдало стандартную для таких случаев лицензию на сворачивание операций с новыми фигурантами SDN List.

Лицензия, текст которой опубликован на сайте Минфина, действует до 21 ноября. В те же сроки необходимо осуществить выход из ценных бумаг обеих компаний.

Также до 21 ноября выдана отдельная лицензия на сворачивание операций с АЗС "ЛУКОЙЛа", находящимися за пределами РФ.

Как и Великобритания, которая ввела санкции против "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти" неделю назад, США вывели из-под их действия международные проекты в Азербайджане и Казахстане - "Каспийский трубопроводный консорциум" и "ТенгизШевройл". Транзакции с участием "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", связанные с КТК и "ТенгизШевройлом", разрешены отдельной лицензией без ограничения срока действия.

