В Крыму с 26 октября 270 АЗС будут продавать топливо без ограничений

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Власти Крыма отменят ограничения на продажу топлива на АЗС с 9 утра с 26 октября, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, с утра воскресенья на территории региона "будут работать 270 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже без ограничений и лимитов". Актуальные адреса заправок, где в свободной продаже будет топливо, опубликуют на портале правительства региона.

Дефицит бензина на АЗС в Крыму наблюдался с середины августа, особенно он усилился в сентябре - на многих АЗС не было бензина марок Аи-92 и Аи-95. С 1 октября власти ввели лимит на отпускаемое топливо в 20 литров на человека, при этом сообщили, что на месяц вводится ограничение на его цену: дизельное - не дороже 75 рублей за литр, Аи-92 - не дороже 70 рублей за литр, Аи-95 - максимум 76 рублей за литр. С 20 октября лимит увеличили до 30 литров.

3 октября республиканские власти сообщили, что дефицит топлива на заправках будет поступательно уменьшаться в течение октября, а к концу месяца планируется полностью покрыть потребности региона в светлых нефтепродуктах. В частности, до 10 октября топливо можно было приобрести в среднем на 70 АЗС на территории Крыма, с 10 октября их число возросло до около 90, уже с 20 октября их число достигло 150.

