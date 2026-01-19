Brent подешевела до $63,6 за баррель из-за ситуации вокруг Гренландии

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются днем в понедельник на фоне снижения спроса к рисковым активам из-за усилившихся претензий президента США Дональда Трампа на Гренландию.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:08 по московскому времени снижается на $0,51 (0,8%), до $63,62 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,43 (0,72%), до $59,01 за баррель.

Активность торгов в понедельник может быть ниже обычной, поскольку биржи США закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга).

Президент США Дональд Трамп в субботу объявил, что с февраля введет пошлины в отношении ряда европейских стран из-за ситуации с Гренландией. Трамп добавил, что с 1 июня 2026 года пошлины составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".

Трамп неоднократно заявлял, что намерен добиваться присоединения Гренландии к США, так как считает это важным для национальной безопасности своей страны. При этом власти Дании, автономной территорией которой является остров, заявляют, что не намерены его уступать. Власти самой Гренландии неоднократно заверяли, что возможность стать частью США их не интересует.

Европейские государства готовы к координированному ответу на введение сборов со стороны США, заявила председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен. По данным Financial Times, страны ЕС рассматривают введение пошлин на товары из США на сумму 93 млрд евро или ряд ограничений для американских компаний.

"Общее осторожное настроение инвесторов обусловлено опасениями возобновления торговых войн из-за спора США с Европой по поводу Гренландии и тревог относительно влияния этих событий на мировую торговлю и спрос на нефть", - отметил аналитик PVM Oil Associates Джон Эванс.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на одну и достигло 410 единиц. Тем временем число газовых буровых снизилось на две, до 122 единиц.