Премьер Британии заявил, что торговая война из-за Гренландии не нужна никому

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Премьер Британии Кир Стармер в понедельник заявил, что взаимное введение пошлин странами Европы и США из-за проблемы Гренландии не принесет кому-либо выгоду.

"Я говорил, что прибегать к пошлинам против союзников - абсолютно неправильно (...) торговая война не отвечает ничьим интересам. Моя обязанность - всегда действовать в национальных интересах Великобритании", - приводит телеканал Sky News его слова.

Он отметил, что накануне провел разговор с президентом США Дональдом Трампом, лидерами европейских стран, генсеком НАТО Марком Рютте с целью выработать решение проблемы. Он пообещал, что продолжит работу с союзниками в Европе, НАТО и США, чтобы найти выход из положения.

Стармер добавил, что решать судьбу Гренландии - датской самоуправляемой территории - должны лишь жители Дании и Гренландии.

Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что с февраля введет пошлины в отношении ряда европейских стран, поддерживающих Данию в вопросе о принадлежности Гренландии. "С 1 февраля 2026 года все эти страны - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия - будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары", - заявил Трамп.

В понедельник вице-премьер ФРГ, глава Минфина Ларс Клингбайль заявил, что Европа располагает достаточным комплектом контрмер в связи с попытками США оказать экономическое давление по вопросу Гренландии

Западные СМИ сообщали, что в ответ ЕС может прибегнуть к пошлинам на товары США на сумму в 93 млрд евро. СМИ поясняли, что Евросоюз ранее уже одобрил эти пошлины, но не стал применять их в связи с процессом решения торговых разногласий с США. Пошлины затронули бы, в частности, самолеты компании Boeing, произведенные в США автомобили, бурбон.