Росстат сообщил о подорожании огурцов в январе на 28,5%

За неделю цены на огурцы выросли на 6%

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В России с 1 по 19 января розничные цены на огурцы выросли на 28,5%. За неделю с 13 по 19 января рост составил 6%, сообщил Росстат.

Это самая высокая динамика подорожания на плодоовощном рынке.

В целом цены на овощи и фрукты с 13 по 19 января выросли на 2,7% (на 7,9% с 1 по 12 января). В том числе помидоры подорожали 3,3% (на 13,6%), картофель и морковь - на 2,6% (на 5,8% и 3,8% соответственно), капуста - на 1,7% (на 4%), свекла - на 1,6% (на 3,6%), лук - на 1,4% (на 3,6%), бананы - на 1,2% (на 0,9%), яблоки - на 1,1% (на 2,4%).

С начала года рост цен на помидоры составил 17,3%, картофель - 8,5%, морковь - 6,5%, капусту - 5,8%, свеклу - 5,3%, лук - 4,5%, яблоки - 3,5%, бананы - 2,1%.

В 2025 году плодоовощная продукция подешевела на 8,8%.

Росстат
