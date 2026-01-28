"Норникель" в IV квартале увеличил производство меди на 5%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - "Норильский никель" в четвертом квартале 2025 года увеличил на 5% в годовом исчислении производство меди, доведя до 112 тысяч тонн, в т.ч. Забайкальский дивизион выпустил в концентрате 18,3 тысячи тонн, сообщила компания.

За весь 2025 год "Норникель" сократил производство меди на 2%, до 425,3 тысячи тонн. Выпуск меди Забайкальским дивизионом был на уровне годичной давности - 70,2 тысячи тонн.

Это выше прогноза, который был на уровне 343-355 тысяч тонн меди и 66 - 70 тысяч тонн Забайкальского филиала, то есть в среднем около 417 тысяч тонн.

В четвертом квартале "Норникель" выпустил 58,12 тысячи тонн никеля, что на 1,3% ниже, чем годом ранее.

По итогам 2025 года объем производства никеля составил 198,52 тысячи тонн никеля, что на 3% ниже 2024 года.

Это ближе к нижней границе прогноза 196-204 тысячи тонн (первоначальный прогноз был 204-211 тысяч тонн но он был скорректирован по итогам первого полугодия 2025 года).

Выпуск кобальта, включая электролитный кобальт высших марок, вышел на плановые показатели после реконструкции цеха производства кобальта на Кольской площадке (производительность цеха - до 3 тысяч тонн в год металлического кобальта чистотой 99,9% - ИФ), сообщила компания.

Снижение выпуска всех металлов (кроме платины) произошло вследствие временного снижения доли богатых руд и роста доли вкрапленных руд в добыче, объяснил первый вице-президент - операционный директор "Норникеля" Евгений Федоров. Это руды с относительно более низким содержанием полезных компонентов.

Также продолжилось обновление парка горного оборудования техникой, получаемой от новых поставщиков. "В 2025 году мы массово вводили в строй горное оборудование от новых поставщиков. Любая новая техника требует притирки, адаптации под наши жесткие северные условия", - отметил Федоров.

Параллельно "Норникель" готовится к вовлечению в отработку богатых и медистых руд, напомнил Федоров. Ключевой проект здесь - шахта "Глубокая" на руднике "Скалистый", где добыча будет вестись на глубине почти 2 километра. "Это сложнейшая инженерная задача, но именно она позволит нам к 2028 году восстановить долю богатой руды в общей добыче", - рассчитывает операционный директор ГМК.

Строительство нового горизонта на шахте "Глубокая" рудника "Скалистый" ведется с целью развития новых добывающих мощностей за счет вовлечения в отработку богатых и медистых руд Октябрьского месторождения.