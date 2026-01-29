Поиск

АТОР направила чиновникам предложения, как стимулировать въездной туризм

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Ассоциация туроператоров России направила в Минэкономразвития и Банк России предложения по стимулированию въезда иностранных туристов в Россию, в том числе по более активному продвижению страны за рубежом.

"Ключевой сложностью в привлечении туристов из других стран сейчас остается слабое продвижение России за рубежом. Для корректировки ситуации необходим комплексный подход, предполагающий всестороннее представление туристических возможностей страны на зарубежных рынках. Помимо выставок, продвижению России как туристического направления помогло бы существенное увеличение объема наружной и ТВ-рекламы на зарубежных рынках, направленной на конечного потребителя", - говорится в предложениях ассоциации.

Кроме того, АТОР просит Минэкономразвития разработать меры государственной поддержки для туроператоров по въездному туризму, которые распространялись бы и на зарубежные компании, отправляющие туристов в Россию. В числе таких мер могут быть стимулирующие выплаты российским туроператорам за каждого привезенного в Россию иностранного туриста, компенсация им части маркетинговых затрат, направленных на продвижение туризма в России в дружественных странах.

Ассоциация также предлагает рассмотреть возможность частичной финансовой поддержки для российских туроператорских компаний, организующих ознакомительные туры в Россию для зарубежных туроператоров.

"В борьбе за иностранцев российские туроператоры конкурируют не между собой, а с другими странами. Например, с Таиландом - за китайского туриста, а с Саудовской Аравией - за иранского. И мы находимся в неравных условиях, потому что их напрямую финансово поддерживают в рамках государственных программ", - объяснил вице-президент АТОР по въездному туризму, генеральный директор туроператора "Интурист" Александр Мусихин.

Кроме того, туроператоры просят государственные органы устранить ключевые препятствия, с которыми туристы сталкиваются по прилете. Среди них - лимит в $10 тысяч на ввоз недекларируемой наличной иностранной валюты, так как этой суммы часто недостаточно для комфортного отдыха премиальной аудитории, недостаток круглосуточных обменных пунктов, длительные задержки туристов на погранконтроле, достигающие иногда 8 часов.

"Минэкономразвития уже отреагировало на это обращение, запросив у туроператоров более подробную информацию о том, какие группы туристов, из каких стран и на сколько задерживали при прохождении пограничного контроля", - говорится в сообщении.

За 2025 год Россию посетили около 5 млн иностранных туристов, которые останавливались в гостиницах. Среди стран дальнего зарубежья, откуда приезжает наибольшее число туристов, - Китай, Саудовская Аравия, Индия, ОАЭ.

АТОР Индия Китай Интурист Минэкономразвития Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин предложил экспортные пошлины на алмазы для поддержки отечественной огранки

"Росатом" предложил ОАЭ проекты строительства АЭС большой и малой мощности

Нефть ускорила рост, Brent превышала $70 за баррель впервые с сентября

 Нефть ускорила рост, Brent превышала $70 за баррель впервые с сентября

Золото превысило $5500 за унцию

Минпромторг считает нужным выравнять комиссии маркетплейсов для импортных и российских товаров

Сбербанк оценил объем похищенных мошенниками средств в 2025 г. в 280-285 млрд руб.

Суверенный фонд Норвегии получил $247 млрд дохода в 2025 году

 Суверенный фонд Норвегии получил $247 млрд дохода в 2025 году

Минпромторг предложил распространить на весь легпром льготную ставку по страховым взносам в 7,6%

Суд подтвердил обращение в доход государства имущества "Махонинских" на 2,5 млрд рублей

В России прирост балансовых запасов золота в 2025 году составил 614 тонн

 В России прирост балансовых запасов золота в 2025 году составил 614 тонн
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8271 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });