АТОР направила чиновникам предложения, как стимулировать въездной туризм

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Ассоциация туроператоров России направила в Минэкономразвития и Банк России предложения по стимулированию въезда иностранных туристов в Россию, в том числе по более активному продвижению страны за рубежом.

"Ключевой сложностью в привлечении туристов из других стран сейчас остается слабое продвижение России за рубежом. Для корректировки ситуации необходим комплексный подход, предполагающий всестороннее представление туристических возможностей страны на зарубежных рынках. Помимо выставок, продвижению России как туристического направления помогло бы существенное увеличение объема наружной и ТВ-рекламы на зарубежных рынках, направленной на конечного потребителя", - говорится в предложениях ассоциации.

Кроме того, АТОР просит Минэкономразвития разработать меры государственной поддержки для туроператоров по въездному туризму, которые распространялись бы и на зарубежные компании, отправляющие туристов в Россию. В числе таких мер могут быть стимулирующие выплаты российским туроператорам за каждого привезенного в Россию иностранного туриста, компенсация им части маркетинговых затрат, направленных на продвижение туризма в России в дружественных странах.

Ассоциация также предлагает рассмотреть возможность частичной финансовой поддержки для российских туроператорских компаний, организующих ознакомительные туры в Россию для зарубежных туроператоров.

"В борьбе за иностранцев российские туроператоры конкурируют не между собой, а с другими странами. Например, с Таиландом - за китайского туриста, а с Саудовской Аравией - за иранского. И мы находимся в неравных условиях, потому что их напрямую финансово поддерживают в рамках государственных программ", - объяснил вице-президент АТОР по въездному туризму, генеральный директор туроператора "Интурист" Александр Мусихин.

Кроме того, туроператоры просят государственные органы устранить ключевые препятствия, с которыми туристы сталкиваются по прилете. Среди них - лимит в $10 тысяч на ввоз недекларируемой наличной иностранной валюты, так как этой суммы часто недостаточно для комфортного отдыха премиальной аудитории, недостаток круглосуточных обменных пунктов, длительные задержки туристов на погранконтроле, достигающие иногда 8 часов.

"Минэкономразвития уже отреагировало на это обращение, запросив у туроператоров более подробную информацию о том, какие группы туристов, из каких стран и на сколько задерживали при прохождении пограничного контроля", - говорится в сообщении.

За 2025 год Россию посетили около 5 млн иностранных туристов, которые останавливались в гостиницах. Среди стран дальнего зарубежья, откуда приезжает наибольшее число туристов, - Китай, Саудовская Аравия, Индия, ОАЭ.