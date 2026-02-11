Pegas Touristik прекратил продажу туров на Кубу

Уже находящихся там клиентов компания вывезет, как планировалось

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Туроператор Pegas Touristik остановил продажу туров на Кубу, все уже отдыхающие там туристы будут вывезены в плановом порядке, сообщила через пресс-службу РСТ гендиректор компании Анна Подгорная.

"В связи с сообщением Росавиации о корректировке полетной программы с Кубой мы временно останавливаем продажу новых туров по данному направлению. При этом ситуация остается контролируемой и стабильной. Все российские туристы, находящиеся на Кубе, будут организованно и в плановые сроки возвращены в Россию. И мы, и профильные ведомства принимают необходимые меры для обеспечения комфортного и безопасного возвращения граждан", - сказала она.

По словам Подгорной, туристам, которые уже купили путевки, будет предложен выбор: перенести поездку на более поздний срок, подобрать альтернативное направление или оформить возврат средств в соответствии с условиями договора.

"По текущим оценкам, в настоящее время на территории Кубы находятся около 4 тысяч российских туристов. Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации и своевременно информировать о дальнейших решениях", - отметили в РСТ.

Росавиация объявила 11 февраля, что рейсы авиакомпании "Россия" на Кубу после вывоза туристов в ближайшие дни будут временно отменены. Корректировки в расписание полетов также внесла авиакомпания Nordwind.

Власти Кубы 9 февраля предупредили авиакомпании о приостановке заправки самолетов авиатопливом с 10 февраля по 11 марта из-за энергетического кризиса, вызванного нападением США на Венесуэлу. Самолетам, выполняющим дальнемагистральные рейсы из Кубы, придется делать остановку после вылета с острова для дозаправки в других аэропортах Карибского бассейна.