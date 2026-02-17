При отборе в совет директоров Goldman Sachs перестанут учитывать факторы разнообразия

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Goldman Sachs Group Inc. планирует исключить факторы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) из критериев отбора кандидатов в члены совета директоров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сейчас комитет по корпоративному управлению подбирает квалифицированных кандидатов, основываясь, главным образом, на четырех факторах, одним из которых является разнообразие в широком понимании - взгляды, бэкграунд, трудовой опыт и военная служба, а также "прочие демографические" характеристики, в том числе DEI-факторы. Теперь же комитет планирует исключить из рассмотрения эти характеристики, к которым относится раса, гендерная идентичность, этническая принадлежность и сексуальная ориентация кандидата, отмечают источники WSJ.

По их словам, такое решение было принято после обращения со стороны консервативного инвестора-активиста - некоммерческой организации National Legal and Policy Center (NLPC), владеющей небольшой долей в банке. NLPC полагает, что учет факторов разнообразия при выборе кандидатов в совет директоров повышает риск дискриминации.

Goldman Sachs, как и многие другие крупные банки, за последний год сократил усилия в сфере DEI. Он переформатировал программу поддержки разнообразия One Million Black Womеn, предполагавшую многомиллиардные инвестиции в бизнес темнокожих предпринимательниц и некоммерческие организации, в частности, отказавшись от учета расовой принадлежности.

Кроме того, банк отказался от требования о разнообразии в советах директоров компаний США и Западной Европы как от условия для его участия в их выводе на биржу.

Отношение к программам в сфере DEI в банках и многих других компаниях радикально изменилось в последние годы. Переломным моментом стал подписанный в начале прошлого года указ президента США Дональда Трампа, предписывавший федеральным ведомствам начать проверку корпоративных DEI-программ, отмечает WSJ.

В 2025 году предложение об аудите DEI-политики не нашло поддержки у акционеров Goldman Sachs.