Мордашов предложил выдвинуть альтернативу трансграничному углеродному регулированию ЕС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Россия и ее страны-партнеры должны предложить альтернативу CBAM (механизм трансграничного углеродного регулирования, Carbon Border Adjustment Mechanism, действует в ЕС с начала 2026 года), заявил акционер "Северстали" Алексей Мордашов на форуме "Архитектура будущего: российский бизнес на ключевых многосторонних площадках".

"Мы видим остающееся высоким внимание к "зеленой повестке". Европейский союз создает CBAM как серьезный механизм, препятствие проникновению на их рынок. Серьезное внимание этому вопросу уделяет и Китай, мы видим, что и там трансграничное углеродное регулирование начинает набирать силу, и нам нужно уделять, судя по всему, определенное внимание этому вопросу на пространстве ЕАЭС для того, чтобы не отстать, и чтобы в целом реализовать те перспективы, которые связаны с созданием трансграничного рынка углеродных единиц, что позволит нам сделать торговлю более защищенной, более прозрачной и открытой", - сказал он.

Россия совместно с партнерами, в первую очередь с Китаем, должна предложить альтернативу - трансграничную торговлю углеродными единицами со странами Азии и Африки, что позволит монетизировать экологичность российской атомной и гидрогенерации, одновременно снижая углеродный след экономик партнеров, добавила "Интерфаксу" представитель Мордашова.

