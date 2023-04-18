Европарламент утвердил реформу системы торговли квотами на выбросы парниковых газов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Европарламент во вторник утвердил реформу европейской системы торговли квотами на выбросы парниковых газов, а также правила работы механизма трансграничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM).

Одобренные законопроекты являются частью европейской программы "Fit for 55", целью которой является сокращение выбросов парниковых газов в ЕС к 2030 году не менее чем на 55% по сравнению с уровнями 1990-х годов.

Как говорится в пресс-релизе Европарламента, обновленная система торговли квотами (ETS) ставит целью снижение выбросов использующими ее секторами на 62% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года. Ранее целью было уменьшение выбросов на 43%.

Реформа также предусматривает поэтапную отмену бесплатных квот для компаний в период с 2026 по 2034 год и создание дополнительной системы торговли квотами (ETS II) на выбросы, производимые автомобильным транспортом и при обогреве зданий, к 2027 году.

Кроме того, Европарламент проголосовал за то, чтобы впервые включить в ETS выбросы в морском секторе, и одобрил пересмотр программы квот для авиации. В результате, бесплатные квоты для авиационного сектора будут отменены к 2026 году и будет продвигаться использование устойчивого авиационного топлива.

Законопроект был принят 413 голосами "за" при 167 голосах "против" и 57 воздержавшихся.

Европарламент также одобрил правила работы CBAM, целью которого является стимулирование использования "чистых" технологий в странах за пределами ЕС. Этот механизм предназначен для обеспечения того, чтобы усилия европейских государств по сокращению выбросов не подрывались за счет переноса производств в страны с менее жесткими климатическими требованиями, говорится в пресс-релизе.

CBAM охватывает импорт железной руды, стали, цемента, алюминия, удобрений, электричества и водорода, и предусматривает взимание сборов с импортеров этих товаров в ЕС в зависимости от их углеродного следа.

Одобренные парламентом изменения должен утвердить Совет ЕС. После публикации постановления совета в "Официальном журнале" Евросоюза законодательный акт вступит в силу через 20 дней.