Поиск

"Интер РАО" сократило чистую годовую прибыль по МСФО на 9,2%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по МСФО в 2025 году снизилась на 9,2%, до 133,8 млрд рублей, говорится в отчете компании.

EBITDA увеличилась на 4,8%, до 181,5 млрд рублей.

Выручка составила 1,76 трлн рублей (13,7%).

Положительный эффект на результаты выручки и EBITDA оказали увеличение цен на рынке на сутки вперед и конкурентном отборе мощности, говорится в сообщении "Интер РАО".

В декабре 2025 г. "Интер РАО" также продала 50%-ю долю участия в уставном капитале компании сегмента сбыт в России третьим лицам за денежное вознаграждение в размере 820 млн рублей, отмечается в отчете компании.

Операционная прибыль "Интер РАО" снизилась на 1,1%, до 106,8 млрд рублей.

Капзатраты компании в 2025 г. выросли на 65,1%, до 189,9 млрд рублей.

Кредиты и займы "Интер РАО" по итогам 2025 года оценивались в 16,1 млрд рублей, сообщила компания.

На счетах компании на конец 2025 года хранилось 266,5 млрд рублей.

Основным акционером "Интер РАО" на конец марта 2024 года был "Роснефтегаз" (27,63%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее ФСК ЕЭС, ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.

Интер РАО Роснефтегаз Россети ФСК ЕЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Проведение съезда РСПП намечено на 26 марта

Суд 6 марта продолжит рассматривать иск "Роснано" к Чубайсу на 5,6 млрд руб.

 Суд 6 марта продолжит рассматривать иск "Роснано" к Чубайсу на 5,6 млрд руб.

Sokolov сообщил о росте ювелирного рынка РФ в 2025 году до 493 млрд рублей

 Sokolov сообщил о росте ювелирного рынка РФ в 2025 году до 493 млрд рублей

Netflix вышла из переговоров по покупке Warner Bros. после нового предложения Paramount

 Netflix вышла из переговоров по покупке Warner Bros. после нового предложения Paramount

Порядка 1,8 тыс. компаний требуют от США компенсаций из-за повышения пошлин на импорт

 Порядка 1,8 тыс. компаний требуют от США компенсаций из-за повышения пошлин на импорт

США продлили до 1 апреля срок для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа"

Глава Давосского форума подал в отставку в связи с делом Эпштейна

Мосбиржа предложила раскрывать более подробную информацию о сделках M&A

 Мосбиржа предложила раскрывать более подробную информацию о сделках M&A

ЦБ ожидает полного выхода экономики РФ из состоянии перегрева в I полугодии

 ЦБ ожидает полного выхода экономики РФ из состоянии перегрева в I полугодии

ЦБ в феврале обсуждал риск "избыточного оптимизма" от мягкого сигнала
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 86 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8525 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });