"Интер РАО" сократило чистую годовую прибыль по МСФО на 9,2%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по МСФО в 2025 году снизилась на 9,2%, до 133,8 млрд рублей, говорится в отчете компании.

EBITDA увеличилась на 4,8%, до 181,5 млрд рублей.

Выручка составила 1,76 трлн рублей (13,7%).

Положительный эффект на результаты выручки и EBITDA оказали увеличение цен на рынке на сутки вперед и конкурентном отборе мощности, говорится в сообщении "Интер РАО".

В декабре 2025 г. "Интер РАО" также продала 50%-ю долю участия в уставном капитале компании сегмента сбыт в России третьим лицам за денежное вознаграждение в размере 820 млн рублей, отмечается в отчете компании.

Операционная прибыль "Интер РАО" снизилась на 1,1%, до 106,8 млрд рублей.

Капзатраты компании в 2025 г. выросли на 65,1%, до 189,9 млрд рублей.

Кредиты и займы "Интер РАО" по итогам 2025 года оценивались в 16,1 млрд рублей, сообщила компания.

На счетах компании на конец 2025 года хранилось 266,5 млрд рублей.

Основным акционером "Интер РАО" на конец марта 2024 года был "Роснефтегаз" (27,63%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее ФСК ЕЭС, ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.