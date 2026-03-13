Поиск

"НОВАТЭК" в 2025 году сократил продажу СПГ в России

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" в 2025 году продал на внутреннем рынке 27 тысяч тонн сжиженного природного газа (СПГ), произведенного на малотоннажных заводах, говорится в отчете компании.

Продажа на российском рынке осуществлялась с заводов в Магнитогорске (Челябинская область), в Московской и Самарской областях на территориях особых экономических зон.

В 2024 году с этих заводов было продано 40 тысяч тонн СПГ.

На конец 2025 года действовал 21 пункт заправки автомобильной техники СПГ - в Северо-Западном, Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах (из них в отчетном году введено в эксплуатацию 10 - вблизи Петербурга, в Московской, Владимирской, Тверской, Челябинской областях, Республике Башкортостан и Чувашской республике), сообщила компания.

На конец 2024 года работало 15 пунктов заправки автомобильной техники СПГ.

В 2025 году "НОВАТЭК" поставлял трубопроводный газ в 42 региона России, в то время как в 2024 году - в 41 регион. Основными регионами реализации природного газа в 2025 году являлись Челябинская, Свердловская, Тверская, Смоленская, Белгородская, Костромская, Тульская, Тюменская, Нижегородская, Московская, Вологодская и Липецкая области, Республика Татарстан, Пермский и Ставропольский края, Москва, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округа. На данные регионы пришлось 93% суммарных объемов реализации трубопроводного газа на внутреннем рынке.

