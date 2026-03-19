Международные резервы РФ с 6 по 13 марта увеличились на $1 млрд

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 13 марта составили $803,2 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 6 марта международные резервы равнялись $802,2 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $1,0 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.