Иран возобновил поставки газа в Ирак

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Иран в субботу возобновил в Ирак поставки газа, необходимого для выработки электричества.

"Иранский газ вновь поступает в Ирак в объеме 5 млн кубометров в сутки", - приводит межарабский телеканал Al Arabiya выдержку из сообщения иракского министерства энергетики.

Энергосистема Ирака в значительной мере зависит от поставок газа из Ирана, отмечает телеканал.

Поставки из Ирана в Ирак были приостановлены 19 марта, когда в рамках американо-израильской военной операции был нанесен удар по иранскому газовому месторождению "Южный Парс". До начала боевых действий Иран достиг договоренности с Ираком о суточных поставках около 50 млн кубометров газа в период жарких летних месяцев, и вполовину меньше зимой.

газ Иран Ирак
Иран возобновил поставки газа в Ирак

