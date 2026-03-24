Иран прекратил поставки газа в Турцию после атаки на месторождение "Южный Парс"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Иран прекратил поставки газа в Турцию после израильского удара по месторождению "Южный Парс", пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

На прошедшей неделе ВВС Израиля нанесли удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана, в том числе по месторождению "Южный Парс", являющемуся одним из ключевых источников поставок энергоресурсов для Турции.

После атаки Иран приостановил поставки газа также в Ирак, но они были частично возобновлены в минувшие выходные.

Пока неясно, как долго Турции придется обходится без иранского газа и будет ли она вынуждена искать дополнительных поставщиков.

По словам собеседников агентства, Анкара продолжает импортировать газ из России и Азербайджана, а также может использовать газ из своих хранилищ.

В ноябре министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что газовые хранилища страны объемом 6,3 млрд кубометров заполнены до предела. По данным турецкого регулятора энергорынка, в марте прошлого года Турция потребляла в среднем 230 млн кубометров газа в сутки.

Согласно последним доступным официальным годовым данным, на поставки из Ирана в 2024 году приходилось порядка 13% совокупного газового импорта Турции.

