FESCO получила 3,2 млрд рублей годового убытка по МСФО против прибыли годом ранее

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Чистый убыток FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) по МСФО в 2025 году составил 3,169 млрд рублей против прибыли в 25,4 млрд рублей в 2024 году, сказано в отчете компании.

"По результатам 2025 года получен чистый убыток, в том числе в связи с наличием отрицательного бумажного эффекта курсовых разниц в результате переоценки внутригрупповых трансграничных обязательств. Эффект данного фактора на показатель чистой прибыли составил 8,8 млрд рублей убытка в 2025 году против 4,3 млрд рублей прибыли в 2024 году", - сообщила компания.

"Соответственно, при отсутствии данного фактора показатель чистой прибыли за 2025 год оценивается в размере 5,6 млрд рублей. Группа планировала погашение данных обязательств в 2025 году, но в результате включения в санкционный список ЕС вынуждена была отложить данные планы на 2026 год. В то же время данные переоценки не оказывают влияния на операционную деятельность группы", - говорится в релизе.

Выручка сократилась на 7,2%, до 171,6 млрд рублей.

Показатель EBITDA упал в 2025 году на 48% и составил 28,369 млрд рублей, рентабельность по EBITDA понизилась на 12 п.п., до 17%.

Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2025 года снизился с 24,27 млрд рублей до 22,23 млрд рублей. Показатель чистый долг/EBITDA увеличился с 0,5х до 0,8х.

Интермодальные перевозки группы FESCO в 2025 году выросли на 7%, до 678 тысяч TEU. Объем международных морских перевозок увеличился на 5%, до 525 тысяч TEU. Объем каботажных перевозок вырос на 19%, до 123 тысяч TEU.

"Несмотря на негативную рыночную конъюнктуру, FESCO смогла нарастить доли рынка на ключевых направлениях, что позволило продемонстрировать стабильные финансовые показатели", - отмечает компания.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит Владивостокский морской торговый порт, интермодальный оператор "ФЕСКО интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке и Калининграде. В ее распоряжении находится парк контейнеров более 200 тысяч TEU, почти 15 тысяч фитинговых платформ. Во флоте более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента передан госкорпорации "Росатом".