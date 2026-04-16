Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг подрос вслед за металлами, мировыми фондовыми площадками и нефтью (фьючерс на нефть Brent торгуется выше $95 за баррель) в ожидании переговоров США и Ирана. Фактором поддержки также выступают данные Росстата о замедлении инфляции, что подогревает ожидания дальнейшего смягчения ДКП Банком России в апреле. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2747,34 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1150,36 пункта (+0,3%); лидируют в росте акции ВТБ (+2,2%), "ММК" (+1,5%), "Русала" (+1,1%), АФК "Система" (+1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 апреля, составляет 75,2346 руб. (-61,86 копейки).

Подорожали также акции "Интер РАО" (+0,9%), "Северстали" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), "ВК" (+0,7%), "Хэдхантера" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), "Полюса" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "НЛМК" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы"), "МТС" (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,3% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 7 по 13 апреля составила 0,00% после 0,19% с 31 марта по 6 апреля, 0,17% с 24 по 30 марта, 0,19% с 17 по 23 марта. С начала месяца рост цен к 13 апреля составил 0,17%, с начала года - 3,15%. Из данных за 13 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 апреля замедлилась до 5,77% с 5,86% на конец марта, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Перегрев рынка труда, который в последнее время был одним из ключевых источников проинфляционного давления, на фоне охлаждения экономики постепенно спадает, свидетельствуют результаты проведенного Банком России опроса предприятий. Базовый индикатор в этой сфере - уровень безработицы - остается на историческом минимуме (2,1% в феврале), напоминает ЦБ в своем традиционном бюллетене "Региональная экономика", опубликованном в среду.

Тем временем американский министр финансов Скотт Бессент заявил в среду, что администрация США не планирует продлевать сроки действия лицензий на продажу нефти из России и Ирана. Он пояснил, что лицензии касались нефти, которая в начале марта уже была погружена на танкеры. По его словам, вся эта нефть уже продана.

В настоящий момент в Белом доме не могут сообщить о времени проведения нового раунда переговоров с Ираном, но такая встреча обсуждается, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт в среду журналистам.

Представитель Белого дома подчеркнула, что новый раунд переговоров, скорее всего, снова пройдет в Исламабаде. Она отметила, что Пакистан прекрасно проявил себя в качестве посредника, и несмотря на предложения оказать посреднические услуги от других стран, в настоящий момент этим занимается только Пакистан.

Левитт заявила, что сообщения СМИ о запросе США продлить режим прекращения огня с Ираном не соответствуют действительности. Она подчеркнула, что в интересах Тегерана согласиться на требования президента США Дональда Трампа.

Кроме того, президент США анонсировал переговоры лидеров Израиля и Ливана, которые пройдут в четверг. "Пытаемся получить небольшую передышку между Израилем и Ливаном. Прошло уже много времени с тех пор, как два лидера разговаривали, около 34 лет. Это произойдет завтра", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Американский лидер не уточнил, где именно пройдут переговоры. Комментариев ни с израильской, ни с ливанской стороны пока не поступало.

Ранее переговоры между Израилем и Ливаном прошли во вторник в Вашингтоне. В Бейруте после переговоров заявили, что призывают к прекращению огня. Как сообщила Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном может вступить в силу уже на этой неделе, возможно, после того, как израильские войска завершат операцию в южном ливанском городе Бинт-Джбейль.

По оценке ведущего аналитика отдела анализа акций ФГ "Финам" Зарины Саидовой, с технической точки зрения на дневном графике индекса МосБиржи сформировался локальный "нисходящий клин", и на данном этапе имеет смысл отслеживать тестирование верхней границы этой фигуры - район 2742 пункта, поскольку закрепление рынка выше этой отметки может стать сигналом на дальнейшее развитие восходящей коррекции в краткосрочной перспективе.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи способен продолжить восстановление и перейти в верхнюю часть диапазона 2700-2800 пунктов.

Оживлению покупок, помимо технических факторов и отдельных корпоративных идей, способствует дальнейшее улучшение внешнего фона, связанное с ожиданиями нового раунда переговоров между США и Ираном. Также дополнительную поддержку оказала публикация Росстатом данных о недельной инфляции, подкрепляющая позитивные ожидания по итогам заседания Банка России 24 апреля и позволившая хорошо отскочить отдельным бумагам, чувствительным к ставкам (таким как АФК "Система", Совкомбанк и бумагам сталелитейщиков во главе с "ТМК").

"Сегодня ждем сохранения инерции к восстановлению рынка акций с переходом индекса МосБиржи в верхнюю часть диапазона 2700-2800 пунктов. Котировки бумаг сталелитейного сектора, в первую очередь, его сильных представителей, выглядят наиболее неоправданно заниженными, и соответственно, спекулятивно интересными. Полагаем, что в ближайшее время, в отсутствие негативных новостей они продолжат выглядеть сильнее рынка", - считает Локтюхов.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Андрея Зацепина, локальным сопротивлением для индекса МосБиржи выступает уровень 2750 пунктов, который был протестирован на утренних торгах в четверг. Если не произойдет негативных событий, то с большой вероятностью индекс устремится в направлении 2800 пунктов, где начнется фиксация спекулятивной прибыли.

Оптимизм подогревается опережающим ростом акций банков, который обычно символизирует превалирование "бычьих" настроений. Так, растут акции ВТБ, которые уже закрыли дивидендный "гэп" прошлого года - цель достигнута, можно искать момент для сокращения позиций. Акции Сбера достигли района сильного сопротивления 320-325 руб. Пробой преграды по логике должен привести к ускорению восходящего движения бумаг Сбера, но для этого необходим рост всего рынка, а для подъема индекса МосБиржи выше 2800 пунктов причин пока не видно.

На нефтяном фронте все спокойно - Brent консолидируется около отметки $95 за баррель. Похоже, что участники торгов не верят ни в дальнейшее обострение ситуации вокруг Ирана, ни в скорую разблокировку Ормузского пролива. Дефицит нефти в мире сохраняется, поэтому решение США не продлевать лицензию на закупки российской нефти может немного повысить спред на нее, но не как-то существенно снизить объемы поставок, считает Зацепин.

В США накануне просел индекс акций Dow Jones (-0,2%), но выросли и обновили рекордные максимумы S&P 500 (+0,8%, выше 7022 пунктов) и Nasdaq (+1,6%, выше 24016 пунктов; индикатор вырос 11-ую сессию подряд).

Поддержку рынку оказали сильные отчеты американских банков Bank of America и Morgan Stanley за прошедший квартал, а также надежды на то, что США и Иран возобновят переговоры об урегулировании конфликта.

Региональный обзор Федеральной резервной системы Beige Book, опубликованный в среду, показал, что экономическая активность в восьми из двенадцати округов США в период с конца февраля по начало апреля 2026 года росла темпами от слабых (slight) до умеренных (moderate). В двух округах активность в этот период практически не изменилась, еще в двух - снизилась слабыми либо умеренными темпами.

Ближневосточный конфликт стал главным источником неопределенности для представителей бизнеса, осложнившим принятие решений относительно найма, ценообразования и капиталовложений, и многие компании заняли выжидательную позицию, говорится в Beige Book.

В Азии утром в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,4%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 2,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,7%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,4%).

Оптимизм на рынках поддерживают ожидания нового раунда переговоров между США и Ираном, которые могут привести к достижению мирного урегулирования. Кроме того, инвесторы оценивают корпоративные новости и макроэкономические данные.

Экономика Китая в первом квартале 2026 года увеличилась на 5% в годовом выражении, сообщается в отчете Государственного статистического управления. Темпы роста ВВП ускорились с 4,5% в октябре-декабре прошлого года. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - на 4,8%.

Повышение ВВП КНР в январе-марте относительно предыдущих трех месяцев составило 1,3% (на уровне прогнозов). В четвертом квартале данный показатель увеличился на 1,2%.

Промышленное производство в Китае в марте увеличилось на 5,7% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления. Таким образом, рост замедлился с 6,3% в январе-феврале. При этом аналитики ожидали более значительного ослабления - до 5,5%, сообщает Trading Economics.

ГСУ публикует экономические показатели за январь-февраль вместе, чтобы избежать искажения данных из-за длительных праздников по случаю наступления нового года по лунному календарю, которые могут попадать на любой из двух месяцев.

Розничные продажи в КНР в марте повысились на 1,7% г/г после подъема на 2,8% в январе-феврале. Эксперты прогнозировали 2,3%.

На нефтяном рынке утром в четверг цены подросли в ожидании переговоров США и Ирана по мирному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $95,24 за баррель (+0,3% и +0,15% в среду), майская цена фьючерса на WTI - $91,65 за баррель (+0,4% и +0,01% накануне).

Телеканал "Аль-Джазира" накануне сообщил о прибытии в Тегеран делегации пакистанских посредников для обсуждения возобновления американо-иранских переговоров. Агентство Associated Press написало, что посредники ищут способы продлить вскоре истекающее перемирие между США и Ираном.

В то же время The Washington Post сообщила, что США направляют на Ближний Восток свыше 10 тыс. военнослужащих. По словам собеседников газеты, в Вашингтоне рассматривают варианты с дополнительными ударами или наземными действиями, если перемирие будет нарушено.