Глава ЕК заявила о начале временного применения соглашения ЕС - МЕРКОСУР

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз начнет применять во временном режиме соглашение о свободной торговле ЕС с общим рынком Южной Америки МЕРКОСУР, объявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Соглашение МЕРКОСУР создает рынок с населением в 720 млн человек. Оно открывает бесчисленные возможности. Оно сокращает миллиарды таможенных пошлин. Оно позволяет нашим малым и средним предприятиям получать доступ к рынкам и масштабам, о которых они раньше могли только мечтать. А также оно дает Европе стратегическое преимущество первопроходца в мире жесткой конкуренции", - заявила глава ЕК в пятницу журналистам в Брюсселе.

При этом она уточнила, что "в соответствии с договорами ЕС, соглашение может быть полностью заключено только после того, как Европейский парламент даст свое согласие". "Поэтому комиссия продолжит тесно сотрудничать со всеми институтами ЕС, государствами-членами и заинтересованными сторонами для обеспечения плавного и прозрачного процесса", - добавила фон дер Ляйен.

Председатель ЕК назвала хорошей новостью ратификацию соглашения Уругваем и Аргентиной. По ее ожиданиям, вскоре к ним присоединятся Бразилия и Парагвай. Глава ЕК считает, что это "демонстрирует доверие и стремление партнеров к развитию наших отношений и к тому, чтобы это знаковое соглашение заработало".

В связи с этим фон дер Ляйен напомнила, что в январе Европейский совет уполномочил ЕК временно применять соглашение с момента первой ратификации одной из стран МЕРКОСУР. "Я уже говорила: когда они будут готовы, мы будем готовы. Поэтому в течение последних недель я интенсивно обсуждала этот вопрос с государствами-членами и членами Европейского парламента", - сообщила она.

Глава ЕК подчеркнула, что МЕРКОСУР - "одно из наиболее значимых торговых соглашений первой половины этого столетия". "Это платформа для глубокого политического взаимодействия с партнерами, которые видят мир так же, как и мы. И которые верят в открытость, партнерство и добросовестность", - сказала фон дер Ляйен.

Соглашение о партнерстве (EMPA) и Временное торговое соглашение (iTA) между Евросоюзом и МЕРКОСУР были подписаны 17 января 2026 года в парагвайской столице Асунсьоне до одобрения его заключения Европейским парламентом.

Европарламент 21 января принял решение обратиться в Суд ЕС с просьбой оценить, соответствует ли соглашение между ЕС и МЕРКОСУР европейской правовой базе - договорам Евросоюза.

Соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР по сей день воспринимается неоднозначно в странах ЕС, оно вызывало горячие протесты европейских сельхозпроизводителей, которые считают, что с наплывом продукции из Южной Америки они окажутся перед фактом недобросовестной конкуренции. Их опасения связаны с тем, что Европу наводнят дешевые южноамериканские продукты, к которым Евросоюз не будет предъявлять таких же строгих требований качества, как к продукции собственных аграриев.

