Поиск

Еврокомиссия предложила меры по достижению технологического суверенитета ЕС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия представила пакет мер по обеспечению "технологического суверенитета", направленных на укрепление потенциала ЕС в области полупроводников, искусственного интеллекта, облачных технологий и открытого программного обеспечения.

"Мы не можем позволить себе зависеть от других в вопросах технологий, которые обеспечивают работу наших больниц, стабильность наших энергосетей и безопасность наших услуг. Речь идет о защите наших граждан, отстаивании наших интересов и принятии собственных решений", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, у Евросоюза есть таланты, передовые исследования, промышленная база и единый рынок. "Вместе мы должны превратить эти сильные стороны в технологический суверенитет", - сказала она.

Как следует из коммюнике ЕК, пакет включает в себя два законодательных предложения - Закон о чипах 2.0 и Закон о развитии облачных технологий и ИИ, а также Стратегию открытого программного обеспечения и Стратегическую дорожную карту цифровизации и ИИ в энергетике.

В Брюсселе объясняют, что в совокупности эти меры поддерживают "стремление Европы стать континентом ИИ, укрепление цифровой автономии и оказание помощи построению более устойчивого цифрового будущего".

Ожидается, что объявленные меры помогут расширить выбор основных технологий для предприятий, граждан и государственных администраций ЕС.

"Этот шаг предпринят в условиях сохраняющейся сильной зависимости Европы от поставщиков за пределами Европейского союза в отношении основных цифровых технологий и резкого роста спроса на вычислительные мощности в связи с распространением искусственного интеллекта. Он призван снизить структурную зависимость и обеспечить Европе возможность разрабатывать, внедрять и защищать технологии, в которых нуждаются европейцы. Это свидетельствует о серьезном изменении подхода ЕС к технологиям", - подчеркнули в Еврокомиссии.

Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сальдированный убыток российских угольщиков в I квартале составил 88 млрд рублей

ФНБ в мае сократился на 257,92 млрд рублей, до 12,96 трлн рублей

Минэкономразвития отметило рост ВВП РФ в апреле на 1,3% в годовом выражении

Росстат отметил резкое ускорение роста цен на бензин и дизельное топливо

 Росстат отметил резкое ускорение роста цен на бензин и дизельное топливо

Инфляция в РФ с 26 мая по 1 июня составила 0,15%, годовая выросла до 5,39%

Безработица в РФ в апреле составила 2,2%, оставшись на уровне марта

Физлица в мае увеличили инвестиции на фондовом рынке "Мосбиржи" на 195,2 млрд рублей

Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ в III декаде мая опустилась до 12,97%

 Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ в III декаде мая опустилась до 12,97%

Глава "АвтоВАЗа" назвал потенциальным максимумом выпуск 70 тысяч Lada Azimut в год

 Глава "АвтоВАЗа" назвал потенциальным максимумом выпуск 70 тысяч Lada Azimut в год

ВТБ планирует получить лицензии для работы с криптовалютами
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9718 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2464 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов