Еврокомиссия предложила меры по достижению технологического суверенитета ЕС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия представила пакет мер по обеспечению "технологического суверенитета", направленных на укрепление потенциала ЕС в области полупроводников, искусственного интеллекта, облачных технологий и открытого программного обеспечения.

"Мы не можем позволить себе зависеть от других в вопросах технологий, которые обеспечивают работу наших больниц, стабильность наших энергосетей и безопасность наших услуг. Речь идет о защите наших граждан, отстаивании наших интересов и принятии собственных решений", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, у Евросоюза есть таланты, передовые исследования, промышленная база и единый рынок. "Вместе мы должны превратить эти сильные стороны в технологический суверенитет", - сказала она.

Как следует из коммюнике ЕК, пакет включает в себя два законодательных предложения - Закон о чипах 2.0 и Закон о развитии облачных технологий и ИИ, а также Стратегию открытого программного обеспечения и Стратегическую дорожную карту цифровизации и ИИ в энергетике.

В Брюсселе объясняют, что в совокупности эти меры поддерживают "стремление Европы стать континентом ИИ, укрепление цифровой автономии и оказание помощи построению более устойчивого цифрового будущего".

Ожидается, что объявленные меры помогут расширить выбор основных технологий для предприятий, граждан и государственных администраций ЕС.

"Этот шаг предпринят в условиях сохраняющейся сильной зависимости Европы от поставщиков за пределами Европейского союза в отношении основных цифровых технологий и резкого роста спроса на вычислительные мощности в связи с распространением искусственного интеллекта. Он призван снизить структурную зависимость и обеспечить Европе возможность разрабатывать, внедрять и защищать технологии, в которых нуждаются европейцы. Это свидетельствует о серьезном изменении подхода ЕС к технологиям", - подчеркнули в Еврокомиссии.