Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,8%

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду вновь снижается на фоне сигналов ЦБ РФ о необходимости сохранения жесткой монетарной политики, а также ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (дешевеют металлы, августовский фьючерс на нефть Brent торгуется у $91,3 за баррель) на фоне новой эскалации на Ближнем Востоке из-за взаимных ударов США и Ирана. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,8% во главе с бумагами нефтяных и металлургических компаний.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2502,95 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1099,21 пункта (-0,8%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги "Роснефти" (-1,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,6%), акции "Норникеля" (-1,6%), "Полюса" (-1,5%) и "Русала" (-1,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 июня, составляет 71,7318 руб. (-1,53 рубля).

Подешевели также акции "НЛМК" (-1,4%), ВТБ (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,2%), "Татнефти" (-1,2%), "АЛРОСА" (-1,1%), "ВК" (-1,1%), "ММК" (-1%), "НОВАТЭКа" (-1%), "Т-Технологии" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Яндекса" (-0,8%), "Северстали" (-0,7%), "Хэдхантера" (-0,7%), "Газпрома" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,2% "префы"), АФК "Система" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,3%), "ИКС 5" (-0,3%), "МТС" (-0,1%).

Подорожали акции "Интер РАО" (+1%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%).

Экономическая активность в РФ в апреле-мае 2026 года улучшилась по сравнению с I кварталом, темпы роста ВВП во II квартале будут положительными, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", опубликованном вечером во вторник департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

Вместе с тем в бюллетене указывается, что устойчивое возвращение инфляции к цели с учетом смещения баланса рисков в сторону проинфляционных предполагает поддержание жестких денежно-кредитных условий. Дополнительными источниками проинфляционного давления аналитики Банка России считают затягивание конфликта на Ближнем Востоке и уточнение параметров бюджетной политики РФ на 2026-2029 годы.

Президент США Дональд Трамп заявил вечером во вторник в соцсети Truth Social, что иранцы сбили один из американских вертолетов Apache над Ормузским проливом и что "США должны обязательно ответить на эту атаку".

Армия США в ночь на среду нанесла удары по Ирану в ответ на инцидент со сбитым американским военным вертолетом, сообщил телеканал CNN.

Иран в среду утром запустил по меньшей мере четыре баллистические ракеты и несколько беспилотников по американским базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании, сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на информированных чиновников.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил во вторник, что США и Иран могут заключить соглашение об урегулировании спорных вопросов уже на следующей неделе, однако не исключено и затягивание процесса на месяцы. "Думаю, у нас может быть сделка на следующей неделе. А может быть, от соглашения нас отделяют месяцы", - сказал он в интервью CBS News.

При этом вице-президент выразил уверенность, что соглашение удастся заключить до промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на ноябрь 2026 года.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций накануне отскочил вверх от годового минимума, сдержанно отреагировав на обнародование деталей масштабного 21-го пакета санкций ЕС, который коснется финансового, нефтегазового, транспортного, металлургического и продовольственного секторов. Российский рынок уже не удивляется ограничениям, которые, однако, могут оказывать негативное влияние на заинтересованные компании и отдельные лица в среднесрочном и долгосрочном периодах. В среду после закрытия основных торгов инвесторы также надеются получить сигналы о замедлении потребительской инфляции в РФ в мае с 5,6% до 5,4% г/г.

Геополитическая напряженность в ближневосточном регионе вновь усилилась в ночь на среду после ударов США по Ирану, плюс к этому усиливается санкционное давление на Россию в нефтегазовой сфере, что предупреждает о рисках новых скачков нефтяных котировок вверх, полагает аналитик.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин, накануне индекс МосБиржи прокалывал рубеж 2500 пунктов, после чего отскочил обратно, нарисовав на графике фигуру "крест" с длинным нижним "хвостом". Такая картина обычно является предвестником сильного движения, причем с большей вероятностью против предыдущего тренда, то есть в данном случае вверх. Действительно, отскок давно назрел, рынок акций сильно перепродан.

Тем не менее состоится отскок или нет, взгляд на рынок среднесрочно остается негативным, поводов для инвестиционных покупок акций широким фронтом нет, лишь для долгосрочных инвесторов сейчас хорошее время начала входа, считает аналитик.

Пока же о слабости рынка говорит тот факт, что акции Сбербанка накануне подросли лишь на 0,3% после объявления о росте прибыли банка в мае более чем на 20% г/г. Инвесторы не хотят покупать даже такие блестящие результаты и увеличение будущих дивидендов, даже не попытались разогнать бумагу в ожидании сильного отчета, констатирует Зацепин.

Нефть подала заявку на выход вниз из коридора $92-97 за баррель Brent на заявлениях Трампа о прекращении атак на Иран. Сильного снижения нефти не ожидается, поскольку мировая логистика нарушена, а запасы истощены. Но дешевеющая нефть будет отказывать давление на российский рынок акций. Еще один "медвежий" фактор - укрепление рубля. Бюджетное правило Минфина не в полной мере компенсирует увеличение и снижение притока валюты из-за колебаний цен на нефть, и рубль в июне по-прежнему будет сильным, заключил представитель "Алор брокера".

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет находиться в зоне 2480-2550 пунктов. Говорить о полноценном развороте рынка акций вверх пока не приходится ввиду сохраняющихся рисков по экономике РФ, по динамике ключевой ставки ЦБ и из-за фактора крепкого рубля, полагает эксперт.

"Сегодня мы ждем, что индекс МосБиржи останется в диапазоне 2480-2550 пунктов. Фундаментальных факторов для полноценного разворота пока недостаточно, но на фоне фиксации прибыли по коротким позициям и снижения открытого интереса перед длинными выходными формируются технические предпосылки для коррекционного отскока вверх", - считает Крылова.

В США накануне подрос индекс акций Dow Jones (+0,2%), но просели S&P 500 (-0,3%) и Nasdaq (-1%).

В начале торгов рынок поднимался благодаря росту котировок акций чипмейкеров, а также сигналам деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Однако новые события в регионе ослабили оптимизм инвесторов в отношении перспектив урегулирования конфликта, а импульс к росту в технологическом секторе постепенно сошел на нет.

Ранее Иран и Израиль заявили о прекращении атак друг против друга, что было воспринято инвесторами как сигнал о возможности продвижения мирных переговоров.

В Азии в среду преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,9%, австралийский ASX подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi упал на 4,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,8%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,2-0,5%).

Новая волна эскалации военного конфликта в Иране побудила инвесторов к выводу средств из быстрорастущих технологических компаний, чувствительных к ценам на энергоносители, отмечают эксперты.

Цены производителей в Японии в мае подскочили на 6,3% в годовом выражении, по данным Банка Японии. Это максимальные темпы повышения более чем за три года (с марта 2023 года).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в мае увеличились на 1,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, сообщило статуправление. Это совпадает с апрельским показателем, тогда как аналитики в среднем ожидали ускорения до 1,3%, по данным Trading Economics.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце выросли на 3,9% в годовом выражении - максимальный подъем с июля 2022 года. Это совпало с прогнозом экспертов.

На нефтяном рынке утром в среду цены возобновили снижение после локального роста на азиатской сессии на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $91,32 за баррель (-0,1% и -3% во вторник), июльская цена фьючерса на WTI - $88,07 за баррель (-0,1% и -3,4% накануне).

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в среду утром атаковал 21 американскую цель в ответ на удары вооруженных сил США по иранскому побережью и островам в Ормузском проливе, передают государственные СМИ Исламской республики. КСИР утверждает, что уничтожил ангар истребителей F-35 ВВС США на базе в Иордании и сбил американский беспилотник MQ-9 в небе над иранским городом Джем.

Эскалация конфликта произошла после того, как американские военные атаковали остров Кешм и места дислокации систем ПВО вдоль иранского побережья в Ормузском проливе, обвинив Иран в уничтожении вертолета Apache.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывают опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API), согласно которым резервы нефти в Штатах за прошлую неделю сократились примерно на 9,12 млн баррелей и обновили минимум за четыре месяца. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 3,4 млн баррелей, отмечает Trading Economics.

Официальные данные Минэнерго США по запасам нефти в стране выйдут в среду в 17:30 по московскому времени.

Накануне Минэнерго страны повысило прогноз цены Brent на 2026 год с $94,85 до $95,39 за баррель. Мировой спрос на жидкие углеводороды, по его оценкам, снизится в этом году на 1,09 млн баррелей в сутки и составит 102,86 млн б/с.