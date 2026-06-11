Сальдо торгового баланса РФ за январь-апрель снизилось на 3,4%, до $43,1 млрд

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-апреле 2026 года снизилось по сравнению с январем-апрелем 2025 года на 3,4% и составило $43,1 млрд (против $44,6 млрд годом ранее), следует из опубликованной Федеральной таможенной службой (ФТС) внешнеторговой статистики.

Согласно данным ФТС, экспорт товаров в январе-апреле 2026 года вырос на 3,4%, составив $135,4 млрд ($130,9 млрд за аналогичный период 2025 года), импорт в РФ увеличился на 7,0%, до $92,3 млрд (с $86,3 млрд).

Внешнеторговый оборот РФ в январе-апреле 2026 года составил $227,7 млрд, по сравнению с январем-апрелем 2025 года он вырос на 4,8% (с $217,2 млрд).

Экспорт товаров из РФ в Европу за январь-апрель 2026 года составил $18,0 млрд (снижение на 11,0%), в Азию - $108,0 млрд (рост на 8,6%), в Африку - $6,1 млрд (снижение на 11,5%), в Америку - $3,3 млрд (падение на 24,0%).

Импорт в РФ из Европы за январь-апрель 2026 года составил $23,8 млрд (рост на 6,8%), из Азии - $61,9 млрд (рост на 7,3%), из Африки - $1,5 млрд (снижение на 5,2%), из Америки - $5,1 млрд (рост на 7,2%).

Экспорт из РФ минеральной продукции за январь-апрель 2026 года составил $70,5 млрд (снижение на 6,3%), металлов и изделий из них - $26,9 млрд (рост на 31,2%), продовольственных товаров и сельхозсырья - $14,7 млрд (рост на 21,6%), продукции химической промышленности - $11,2 млрд (рост на 6,6%), машин, оборудования, транспортных средств и других товаров - $7,5 млрд (снижение на 7,2%), древесины и целлюлозно-бумажных изделий - $3,1 млрд (на 9,2% меньше), текстиля, текстильных изделий и обуви - $1,3 млрд (рост на 31,4%).

Импорт в РФ за январь-апрель 2026 года машин, оборудования, транспортных средств и других товаров составил $44,% млрд (рост на 7,2%), продукции химической промышленности - $18,6 млрд (рост на 5,3%), продовольственных товаров и сельхозсырья - $14,2 млрд (рост на 7,4%), текстиля, текстильных изделий и обуви - $6,4 млрд (рост на 12,2%), металлов и изделий из них - $5,5 млрд (снижение на 1,0%), минеральной продукции - $1,6 млрд (рост на 34,1%)

В 2025 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $139,3 млрд, что на 8,2% меньше показателя за 2024 год. Экспорт товаров из РФ в 2025 году снизился на 3,7% - до $418,3 млрд, импорт сократился на 1,4%, до $279 млрд.