Кабмин поручил передать акции ТГК-2 в доверительное управление "Центрэнергохолдингу"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ дало распоряжение Росимуществу в десятидневный срок без проведения конкурса заключить с ПАО "Центрэнергохолдинг" (входит в "Газпром энергохолдинг") договор доверительного управления находящимися в федеральной собственности акциями ПАО "ТГК-2", говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Формирование позиции акционера по ряду вопросов (в частности, реорганизации, выплате дивидендов) будет осуществляться на основании директив Росимущества. Договор не наделяет управляющего правом распоряжаться акциями "ТГК-2", говорится в распоряжении.

Срок действия договора составит один год. По истечении этого срока при отсутствии заявления от одной из сторон договор будет считаться продленным на тот же срок и на тех же условиях.

Помимо этого до 20 июля 2026 г. "Центрэнергохолдинг" должен будет предоставить в правительство план финансового оздоровления "ТГК-2", а до 30 апреля 2027 г. - предложения о дальнейших способах распоряжения акциями компании.

Росимущество является основным акционером "ТГК-2" с 2023 г., его доля составляет 84,34%. В октябре 2024 г. "Центрэнергохолдинг" получил эти акции в доверительное управление. В сентябре 2025 г. акции были возвращены из доверительного управления.

В сентябре 2025 г. гендиректор "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров говорил журналистам, что "ГЭХ" ждет решения правительства РФ о продлении или непродлении договора на управление "ТГК-2". "Пока мы помогаем коллегам, вместе работаем, ничего у нас не поменялось", - заявлял топ-менеджер.

В рамках доверительного управления "Центрэнергохолдинг" также должен был представить план по финансовому оздоровлению "ТГК-2" и дать правительству предложения о дальнейших способах распоряжения акциями компании.

В отчете "ТГК-2" за 2025 г. говорилось, что в апреле 2025 г. доверительным управляющим акциями "ТГК-2" в правительство РФ был направлен план финансового оздоровления компании. Кроме этого в октябре 2025 г. в правительство также был направлен краткосрочный план на 2026 г. На дату подписания проекта отчета (конец мая 2026 г.) оба документа находились на рассмотрении.

Отвечая на вопрос журналистов в кулуарах ПМЭФ-2026, интересно ли самому "ГЭХу" купить "ТГК-2", Федоров сказал, что в плане финансового оздоровления в качестве одного из путей предлагается вхождение компании в акционерный капитал "ТГК-2". "Не то чтобы мы ее приобретем, мы станем акционером. Мы как "Газпром" рассматриваем только контрольный пакет", - отметил Фёдоров.

По словам Федорова, план финоздоровления "ТГК-2" еще не принят, он частично согласован, частично - нет. Ситуацию предполагалось в очередной раз обсудить в середине июня.

Пв