Россия готовится к запуску прямых рейсов в Малайзию

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россия и Малайзия рассчитывают договориться о запуске прямого авиасообщения между странами до конца года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития.

"Сейчас у нас с Малайзией высокая степень договоренности по вопросу запуска прямого авиасообщения. В планах запустить его в 2026 году. Наличие прямого авиасообщения позволит быстрее наращивать взаимный туристический поток", - пояснили в министерстве.

Также идут переговоры о запуске прямого сообщения и с Филиппинами.

Сроки запуска прямого авиасообщения между Россией и Малайзией несколько раз менялись. В 2025 году было анонсировано начало полетов авиакомпании Red Wings. В декабре 2026 года посол Малайзии в России Чеонг Лун Лай назвал датой запуска первую половину 2026 года.

Ранее замминистра иностранных дел России Евгений Иванов сообщил, что идут переговоры о запуске взаимного безвизового режима с семью странами, среди них также есть Малайзия.