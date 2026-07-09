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В России в I полугодии продажи вина снизились на 2,7%

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В России в I полугодии розничные продажи виноградного вина снизились на 2,7% до 26,4 млн декалитров (дал), сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Плодовых вин было продано 895,7 тысячи дал (на 37,4% меньше), ликерных - 551,1 тысячи дал (на 5,6% меньше).

Положительная динамика продаж в винном секторе только у игристых (шампанских) вин - рост на 3,9%, до 10 млн дал.

Среди крепких напитков наибольший рост отмечен в продаже ликеро-водочных изделий - на 11,5%, до 9,7 млн дал. Водки было реализовано 35,3 млн дал (на 0,2% больше). Продажа коньяка снизилась на 2,4%, до 6 млн дал.

Всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов было продано 56,7 млн дал, что на 1,5% больше прошлогоднего.

Продажи пива в январе-июне снизились на 0,2%, до 290,4 млн дал, пивных напитков - на 1,8%, до 44,7 млн дал.

Кроме того, было реализовано 5,5 млн дал сидра (на 29,4% больше), 64,2 тысячи дал пуаре (на 28,3% меньше) и 1,5 млн дал медовухи (на 10,2% больше).

Общие продажи напитков брожения (пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха) сохранились на уровне первого полугодия 2025 года - 342 млн дал.

Всего в январе-июне в стране было продано 438,7 млн дал алкогольной продукции, что на 0,2% меньше, чем годом ранее.

Росалкогольтабакконтроль
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