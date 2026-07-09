Международные резервы РФ с 26 июня по 3 июля увеличились на $6,5 млрд

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Международные резервы РФ на 3 июля составили $721,7 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 26 июня международные резервы равнялись $715,2 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $6,5 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.