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Bloomberg оценил экспорт нефти Ираном в перерыве в блокаде портов в 57 млн баррелей

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Ирану удалось экспортировать не менее 57 млн баррелей нефти за время между периодов, когда США блокировали его порты, сообщает Bloomberg.

Американский президент Дональд Трамп объявил накануне, что США снова начнут блокировать вход и выход судов из иранских портов. Он сообщил, что США намерены играть роль гаранта судоходства в Ормузском проливе и будут взимать плату с судов в размере 20% от стоимости перевозимых грузов с целью возмещения расходов, необходимых для обеспечения безопасности.

Это решение принято спустя менее чем месяц после подписания Вашингтоном и Тегераном меморандума о взаимопонимании, в результате которого было восстановлено движение судов через Ормузский пролив.

В этот период Иран смог экспортировать нефть в объеме не менее 2,2 млн баррелей в сутки, что является довольно высоким показателем по недавним меркам. Фактические объемы поставок могли быть еще выше, учитывая, что страна может скрывать данные о грузопотоках, отмечает Bloomberg.

В указанные объемы входят как поставки с экспортных терминалов Ирана, так и партии нефти, находившиеся в танкерах, которые были заблокированы в одном из иранских портов в Оманском заливе.

Поступление иранской нефти на рынок способствовало резкому снижению цен на нефть за первые две недели после подписания Ираном предварительного соглашения с США. В понедельник после заявления Трампа о возобновлении морской блокады Ирана цены на нефть выросли более чем на 9%.

Хроника 28 февраля – 14 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США Оман Ормузский пролив
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