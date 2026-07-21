Принят закон об изменении топливного демпфера и норматива биржевых продаж

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтениях пакет поправок в Налоговый кодекс, предложенный правительством для стабилизации цен на рынке горюче-смазочных материалов.

В частности, в нормативе минимальных биржевых продаже теперь будут учитываться объемы топлива, реализуемые вне биржи в случаях, которые определит правительство. Как пояснил накануне статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, представляя поправки на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, поправка предлагается "в основном" по просьбе сельскохозяйственного сектора.

По его словам, сейчас обсуждаются прямые договора, по которым уполномоченные поставщики смогут покупать топливо непосредственно у НПЗ. "Для них в нормативе реализации топлива на бирже предлагается учитывать те объемы, которые НПЗ будут реализовывать по прямым договорам", - сказал Сазанов.

Ранее в качестве мер по стабилизации топливного рынка правительство уже решило снизить норматив продаж бензина на бирже с 15% до 10% (решение вступило в силу, действует с июля до октября), дизтоплива - с 16% до 10% (решение должно быть подготовлено, сроки пока неизвестны).

Также принятыми поправками устанавливается возможность в течение года с июля 2026 по июль 2027 года выплачивать демпфер по средним дистиллятам. "Это разновидность дизтоплива, которое будет реализовываться на внутреннем рынке. Эта поправка по просьбе селян", - говорил Сазанов. Демпфер по средним дистиллятам предлагается платить в размере, как по дизтопливу.

В этом же пакете вводится возможность выплаты демпфера по импортному дизтопливу, по аналогии с импортным бензином: при ввозе дизтоплива из Белоруссии предлагается повысить коэффициент компенсации до 0,9, а при определении демпфера при импорте дизтоплива из третьих стран рассчитывать экспортную альтернативу от цен на индийском рынке с учетом доставки в российские порты.

Выплаты предлагается осуществлять только в налоговые периоды, если в предыдущем месяце одновременно действовали запреты на экспорт как дизтоплива, так и керосина.