Поиск

Geely будет выпускать электромобили на заводе Ford в Испании

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Американская Ford Motor и китайская Geely Automobile формируют новое производственное партнерство, пишет The Wall Street Journal.

Компании договорились о создании совместного предприятия, которое будет выпускать легковые автомобили обеих марок для европейского рынка.

Geely сможет использовать завод Ford в испанской Валенсии для производства двух моделей электровнедорожников, первая из которых сойдет с конвейера в 2028 году. В том же году здесь начнется выпуск новой модели внедорожника Ford Bronco. Площадка также продолжит производить кроссоверы Ford Kuga.

Кроме того, партнеры совместно разработают новый кроссовер.

Запуск СП ожидается в первом полугодии 2027 года. Ford будет владеть 66%, Geely - 34%.

Ford Geely Испания Валенсия США Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

TotalEnergies ожидает скорого завершения процесса продажи 10% "Арктик СПГ" компании "Нордлайн"

РСПП просит отложить изменение расчета платы за пользование водными ресурсами

ЕК оштрафовала Google на 890 млн евро за нарушения закона ЕС о цифровых рынках

Компании группы "Трансбункер" перешли в собственность государства

Мониторинг показал, что цены на красную икру в сетевой рознице превысили 20 тыс. руб./кг

 Мониторинг показал, что цены на красную икру в сетевой рознице превысили 20 тыс. руб./кг

Brent подорожала на 3,04% - до $96,93 за баррель

 Brent подорожала на 3,04% - до $96,93 за баррель

Brent торгуется выше $96 за баррель

Ким сказала, что страховка складов Wildberries не покрывает риски атак БПЛА

Финал ЧМ-2026 по футболу посмотрели рекордные 62,8 млн американцев

 Финал ЧМ-2026 по футболу посмотрели рекордные 62,8 млн американцев

Инфляция в России с 14 по 20 июля составила 0,17%, годовая выросла до 5,84%

 Инфляция в России с 14 по 20 июля составила 0,17%, годовая выросла до 5,84%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10706 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3294 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 178 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов