Geely будет выпускать электромобили на заводе Ford в Испании

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Американская Ford Motor и китайская Geely Automobile формируют новое производственное партнерство, пишет The Wall Street Journal.

Компании договорились о создании совместного предприятия, которое будет выпускать легковые автомобили обеих марок для европейского рынка.

Geely сможет использовать завод Ford в испанской Валенсии для производства двух моделей электровнедорожников, первая из которых сойдет с конвейера в 2028 году. В том же году здесь начнется выпуск новой модели внедорожника Ford Bronco. Площадка также продолжит производить кроссоверы Ford Kuga.

Кроме того, партнеры совместно разработают новый кроссовер.

Запуск СП ожидается в первом полугодии 2027 года. Ford будет владеть 66%, Geely - 34%.