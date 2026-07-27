"Норникель" во II квартале снизил выпуск палладия на 10% г/г, платины - на 6,5%

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - "Норникель" во втором квартале выпустил 590 тысяч унций палладия, сообщила компания. Это более чем на 10% ниже уровня аналогичного периода 2025 года (658 тысяч унций).

Производство палладия за полугодие составило 1,2 млн унций, что на 14% ниже уровня годичной давности (1,4 млн унций).

Выпуск платины за квартал (145 тысяч унций) был на 6,5% ниже уровня годичной давности (155 тысяч унций), за полугодие - на 16%, составив 281 тысячу унций.

Снижение вызвано высокой базой прошлого года и изменением соотношения металлов в структуре перерабатываемого сырья.

"Норникель" напомнил, что в рамках реконфигурации цепочки производства планирует консолидировать выпуск концентрата драгоценных металлов на Кольской площадке. Это позволит повысить извлечение металлов, ускорить процесс производства и сократить расходы, так как цикл производства концентратов драгоценных металлов в Мончегорске значительно короче, подчеркнула компания.

Компания подтвердила годовой прогноз, предполагающий выпуск в 2026 году в интервале между 2,415-2,465 млн унций палладия и 616-636 тысяч унций платины. Прогноз по палладию в среднем на 11% ниже результата 2025 года (2,725 млн унций), по платине - на 6% меньше 2025 года (667 тысяч унций).