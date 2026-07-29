Сбер отметил рост кредитного риска маркетплейсов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Кредитные риски у маркетплейсов в последнее время выросли, но запас прочности у компаний этого сектора хороший, заявил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

"Что касается кредитного качества маркетплейсов, действительно ущерб (от атак БПЛА на склады - ИФ) есть, довольно значимый, и кредитное качество снизилось для них с точки зрения нас: как мы на них смотрим. Финансовое состояние и потенциальный денежный поток будущий уменьшился", - сообщил Скворцов на конференц-звонке в среду.

"Рассматриваем ли мы увеличение резервов? Да, рассматриваем сейчас такой вопрос, но решение ещё не принято. В любом случае мы видим хороший запас прочности у этих компаний. Они очень энергично реагируют на всё, что происходит: и в своих взаимоотношениях с мерчантами, и в управлении инфраструктурой. Мы с ними находимся постоянно на связи. У меня нет сомнений, что наши крупнейшие маркетплейсы, лидеры этого рынка, они справятся с этой ситуацией и выйдут из неё с высоко поднятой головой", - подчеркнул финдиректор Сбербанка.

Ранее сообщалось, что в результате масштабных атак БПЛА пострадал целый ряд крупных логистических объектов объединенной компании Wildberries-Russ.