Добыча газа в Узбекистане за полгода уменьшилась на 16%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Добыча природного газа в Узбекистане в июне 2026 года составила 2,5 млрд куб. м, что примерно на 30%, или 1 млрд куб. м меньше, чем годом ранее (3,5 млрд куб. м), сообщается в сводке национального комитета статистики. С начала года производство газа достигло 18,3 млрд куб. м, что на 16% меньше, чем годом ранее (21,9 млрд куб. м).

Нефтегазовая отрасль Узбекистана ранее обеспечивала добычу природного газа в объеме порядка 70 млрд куб. м. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние годы существенно снизилось: в 2025 году добыто 42 млрд куб. м.

Страна в 2023 году стала нетто-импортером природного газа, начав закупки у "Газпрома". Поставки осуществляются по магистрали "Средняя Азия - Центр" в реверсном режиме. В 2025 году "Газпром" поставил в Узбекистан 6,48 млрд куб. м природного газа.

Узбекистан за шесть месяцев 2026 года импортировал природный газ и СУГ на сумму $ 972 млн, что в 1,4 раза больше, чем годом ранее, сообщается в сводке национального комитета статистики. В жарком июне расходы на импорт газа были максимальными с начала года ($247 млн); за этой суммой следуют май ($216 млн) и январь ($168 млн). Основными поставщиками газа в республику являются Россия и Туркмения.

Возможности экспорта природного газа зависят от динамики потребностей внутреннего рынка. Так за полгода максимальный доход от экспорта зафиксирован в месяце с наиболее нейтральной погодой - в апреле ($93 млн). В январе поставки полностью прекращались. Основным направлением экспортных поставок является Китай.