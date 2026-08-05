ЦБ не ждет возобновления перегрева экономики из-за выбытия мощностей в ряде отраслей

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Временное выбытие мощностей в ряде отраслей не приведет к возобновлению перегрева в российской экономике, говорится в резюме Банка России обсуждения ключевой ставки (24 июля ставку была понижена до 14% с 14,25%).

"Большинство участников считали, что временное выбытие мощностей не приведет к возобновлению дисбаланса между спросом и предложением в экономике. Они ожидали постепенного восстановления мощностей и замедления роста внутреннего спроса", - отмечается в резюме.

"Вместе с тем отдельные участники отмечали риск более продолжительного сокращения производственных возможностей. Если в этом случае внутренний спрос продолжит расти высокими темпами и превысит возможности предложения, экономика может вернуться в состояние положительного разрыва выпуска, а инфляционное давление - усилиться. Для сдерживания инфляции и формирования условий для сбалансированного и устойчивого роста экономики потребуется бóльшая жесткость денежно-кредитной политики", - одновременно указывают на возможные риски в ЦБ.

"После снижения в I квартале 2026 года экономическая активность во II квартале 2026 умеренно выросла. Этому способствовали календарный и погодный факторы, сдерживавшие ее в начале года: во II квартале 2026 рабочих дней было больше, чем годом ранее; нормализация погодных условий также способствовала увеличению активности. В то же время на выпуск во II квартале 2026 года повлияло выбытие части производственных мощностей. Повреждение нефтеперерабатывающих предприятий привело к сокращению производства нефтепродуктов и спроса на сырую нефть. Возможности перенаправить высвободившиеся объемы сырой нефти на экспорт были ограничены пропускной способностью транспортной и портовой инфраструктуры. В результате добыча нефти также снизилась. По опросам предприятий, сокращение производства нефтепродуктов влияло и на другие отрасли. Компании сообщали об увеличении транспортных расходов и сроков доставки, а отдельные предприятия - о перебоях с поставками и простоях. Предприятия торговли, сферы услуг, транспортировки и хранения также уменьшили оценки спроса. Более низкий спрос в дальнейшем может сдерживать активность в этих отраслях", - говорится в резюме.

"Участники обсуждения отметили, что повреждение производственных и инфраструктурных мощностей в ряде отраслей временно ограничивает выпуск и темпы роста потенциала экономики. Большинство участников исходили из того, что предприятия смогут постепенно восстановить производство до конца текущего года. Поэтому влияние произошедшего выбытия мощностей на выпуск оценивалось ими как временное. Вместе с тем отдельные участники отмечали, что восстановление может занять больше времени. Если возможности заместить выпадающие объемы за счет импорта и перераспределения внутренних поставок окажутся ограниченными, последствия для выпуска в других отраслях могут оказаться более значимыми и продолжительными, дольше сдерживая экономическую активность", - отмечается в документе.